McGregor vs Mayweather – sajandi matš on läbi

Sajandi poksimatšiks tituleeritud vastasseis vabavõitleja Conor McGregori ja endise mitmekordse poksi maailmameistri Floyd Mayweatheri vahel ongi selleks korraks läbi saanud. 26. augustil tõestas vanameister Mayweather, et temas on endiselt alles särtsu ja oskuseid ning hoolimata nooremast east 29-aastane MMA-ringis 21 profimatši võitnud McGregor talle vastu ei saanud. Küll oli tegemist aga kõige oodatuima, vaadatuima ja kõige rohkem raha kaasanud spordiüritusega spordi ajaloos!







McGregori alguse energia kadus lõpuks ära

Kuigi McGregor oli matši alguses selgelt juhtiv ning ta nimetati esimese ja ka kolmanda raundi võitjaks, siis väga palju kauem ei suutnud ta samasuguse energiaga jätkata. Kuigi Mayweatherit on tehtud maha kui pensionile läinud keskealist endist poksijat, kes on oma parimate päevade hale vari, siis on Mayweatheril kordades rohkem kogemust, mille ta enda kasuks ka tööle pani. Pärast seda, kui McGregor väsima hakkas, oli kogu matši kontroll just ameeriklase Mayweatheri käes. Ei pea olema poksi andunud fänn, et näha viimases raundis seda, kuidas McGregor Mayweatheri löökide eest lihtsalt kõrvale põikles, üritades kuidagimoodi püsti seista. Esimeste raundide energilisuse ja teravusega ei anna teda enam võrreldagi. McGregor selgitas ka ise hiljem, et ta lihtsalt väsis ära, sest ta ei ole harjunud niivõrd pika võitlusega.





Samas ei ole absoluutselt mingit mõtet McGregorit maha teha. Tal puudub poksitaust ja sellegipoolest suutis ta üheksa raundi vastu pidada ning seejuures ka korralikke vastulööke teha. Omaette julgust nõuab ka autsaiderina poksiringi sisenemine, sest juba eelnevalt nõustusid suurem osa eksperte, et matši võidab kogenum Mayweather. Toodi välja ka see, et mida pikemaks matš venib, seda suurem võimalus on võita just Mayweatheril, kellel oleks võimalus võitlust oma taktikepi all juhtida. Nii ka läks ning kümnendas raundis otsustas kohtunik, et Floyd Mayweather võitis matši tehnilise nokaudiga.

Lahku minnakse sõpradena

Hoolimata sellest, et enne matši üksteise suunas solvanguid loobiti ja pressiga kohtumistel peaaegu karvupidi kokku mindi, on vastastel peale matši lõppu teineteise jaoks vaid head sõnad. Delfi vahendab Mayweatheri sõnu, kes tunnistas matši järel, et ei oodanud McGregorilt säärast vastupanu: "Ta oli tunduvalt parem, kui ma oskasin oodata. Ta kasutas ära erinevaid nurkasid ning on sitke võitleja, aga mina olin täna parem." McGregoril ei jäänud muud üle, kui tõdeda, et kogenud vastane ei ole enam kaugeltki nii hea kui aastaid tagasi, kuid endiselt heal tasemel. "Alustasin hästi, aga müts maha Floydi ees – ta ei ole enam kiire ega tugev, aga pagan, ta oskab hästi seista!"





Hetkeks pensioni katkestanud 40-aastane Mayweather võib nüüd rahus pensionipõlve jätkata. See oli talle viiekümnes profimatš järjest, mille ta on võitnud ning ameeriklane lubab, et see jäi talle ka kõige viimaseks matšiks. Eks aeg näitab, kas see jääb nii, või kas Mayweather peab taas poksiringi tulema, et kellelegi oma ülemvõimu tõestada.