Sada aastat, kümme maavanemat: Arder Väli

Kaire Reiljan

Arder Väli sai maavanem olla vaid viis kuud. Foto: Arvo Tarmula

Lääne maavalitsus sai esmaspäeval 100aastaseks ja neljapäeval tähistati seda esimese Lääne maavanema Aleksander Saare mälestustahvli avamisega maavalitsuse hoonel Lahe tänaval ja Ene Pajula koostatud raamatu „Saarest Suureni. 100 aastat Lääne maavalitsust” esitlusega.

Saja aasta sisse mahub palju. Eesti riik jõudis olla iseseisev, oma iseseisvuse kaotada ja selle taas tagasi võita. Ka maavalitsuste tegevuses oli ligi poole sajandi pikkune paus, mil maakondade asemel olid rajoonid ja neis juhtis elu rajooni täitevkomitee koos kommunistliku partei kohaliku komiteega.

Saja aasta jooksul on Läänemaal maavanema tiitlit kandnud kümme meest, neist kolm enne okupatsiooni ja seitse taasiseseisvunud Eestis. Neist üks, Neeme Suur on maavanema ametis olnud kahel korral. Kolme esimese käest pole enam võimalik küsida, milline oli nende aeg maavanemana, kuid viimase seitsme käest seda küsisime.

Nendest lugudest tuleb ilmekalt välja, kuidas maavalitsuse ülesanded ja maavanema roll on aastast aastasse vähenenud, kuni selleni, et selle aasta lõpus panevad maavalitsused ukse lõplikult kinni.

Arder Väli

Lääne maavanem 23.02.1999–20.07.1999

Arder Väli maavanemaaeg jäi lühikeseks. „Olin maavanemaametis ajutine mööduv nähtus,” märkis Väli. Just sel lühikesel perioodil hakkas maavalitsuste mõju vähenema. „Mart Siimanni valitsuse asemele tuli Mart Laari valitsus ja maavalitsustelt võeti rahakott ära,” meenutas ta.

Rahakoti äravõtmine tähendas, et riiklike investeeringute programm, mille üle maavalitsused otsustada said, tsentraliseeriti. „Maavalitsusele jäid küll kõik seadusega pandud ülesanded, aga finantsilisi võimalusi ei olnud,” selgitas Väli.

Praeguse haldusreformi ja maavalitsuste kadumise kohta ütles Väli, et võib-olla on see õige tee, kuid Läänemaa äranudimist ta õigeks ei pea. „Praeguse haldusreformiga jäävad ääremaad veel rohkem ääremaaks,” ütles ta.

Lääne maavanemad 1917–2017

Aleksander Saar 1917–1927

Jakob Aljas 1927–1930

Artur Kasterpalu 1930–1941

Andres Lipstok 1989–12.08.1994

Hannes Danilov 1.11.1994–03.01.1999

Arder Väli 23.02.1999–20.07.1999

Jaanus Sahk 22.09.1999–22.09.2004

Sulev Vare 19.11.2004–14.09.2007

Neeme Suur 18.02.2008–4.04.2011

Innar Mäesalu 15.12.2011–14.10.2014

Neeme Suur 11.09.2015– …