Läänemaa kaunimad kodud on Nõva ja Hanila vallas

Kaire Reiljan

President Kersti Kaljulaid on ka Eesti kodukaunistamise patroon. Foto arhiiv

President Kersti Kaljulaid andis täna Valgas toimunud pidulikul sündmusel üle auhinnad tänavustele Eesti kaunimatele kodudele.

Kokku tunnustati 67 kodu, omavalitsust ja ettevõtet üle Eesti. Läänemaalt pälvisid tunnustuse kolm kaunist kodu: Tiina Pakosta suvekodu Variku külas Nõva vallas, Helju Allvee kodu Virtsu alevikus ja Ilvi Viljapõllu kodu Nehatu külas Hanila vallas.

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse patroon on president Kersti Kaljulaid. „Isepäistel eestlastel on väga erinevad omamoodi kodud. Ilugi on vaataja silmades. Kuid on alati üks ühine joon – kodu on tehtud südamest, armastusega, enda ja oma pere parima äranägemise järgi. Tunnustame neid, kelle tehtu kõnetab meid kõiki, paneb seisma, vaatama ja konkursile esitama. Meenutame seeläbi kõigile – maa ei lähe lille ise. Iga kultuurmaastik, iluaed või moonidega kirjatud viljapõld on kellegi armastusega tehtud raske töö. Selle töö tunnistamine ja tunnustamine kaitseb meid mõtlematute tallajate poriste jälgede eest nii otseses kui ülekantud tähenduses,“ ütles riigipea auhindu üle andes.