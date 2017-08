Elustiili maraton – neljandat korda ja jätkuvalt populaarne

Kaire Reiljan

Täna peeti Haapsalus neljandat korda Elustiili maratoni, mille vältel tuli läbida 42 linna eri paigus asunud kontrollpunkti.

Elustiili maratoni peakorraldaja Ülle Lass ei osanud vahetult peale maratoni lõppu osalejate täpset arvu veel öelda, kuid ütles, et visuaalselt oli neid sama palju kui mullu. Eelmisel aastal osales maratonil 350 inimest.

Elustiili maratonil tuleb 42 kilomeetri asemel läbida 42 elustiilispunkti, kus igaühes tuleb täita mõni ülesanne või oma teadmisi näidata. Iga-aastaste punktide läbiviijate kõrval oli tänavu ka mitmeid uusi. "Talisuplejad, SUP-laua sõit, Poola saatkond," loetles Lass vaid mõnda uustulnukat.

Tagasiside kontrollpunktides tehtavate ülesannete kohta oli Lassi sõnul väga positiivne. "SUP-laua punkti väga kiideti ja paljud tahtsid ise vee peale minna, et sõitu proovida," rääkis Lass.

Lassi sõnul oli sel aastal neid, kes kõik punktid läbisid, eelmisest aastast pisut vähem. Põhjuseks pidas ta seda, et tänavu olid punktid rohkem laiali: "Kastani tänavast Bürgermeistri holmini. Kõik punktid jõudsid läbida need, kes rattaga liikusid." Selleks, et auhinnaloosis osaleda tuli läbida vähemalt poolmaraton – 21 kontrollpunkti. Lass ütles, et kõige tähtsam polegi see, et osalejad kõik kontrollpunktid läbi käiksid, vaid see, et inimesed kodust välja tuleks ja liiguks.

Fotod Arvo Tarmula