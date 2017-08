Täna süttivad muinastuled: Läänemaal vähemalt 18 paigas

Riina Tobias

Muinastuli Kiidevas. Foto: Arhiiv

Täna süüdatakse Läänemaal vähemalt 18 kohas muinastulede öö lõkked.

Veebilehel www.muinastuled.ee on oma lõkkest teada andnud näiteks Einby, Peraküla, Kiideva, Puise, Haeska, Spithami, Virtsu jpt tulesüütajad. Mõnes paigas on avatud kodukohvik ja/või esinevad muusikud, näiteks Svibys duo Sille Ilves ja Martin Leamon viiulil, rataslüüral, Hiiu kandlel jt.

Nagu vähemalt viimasel viiel aastal, süütab Haapsalus muinastule Vana Haapsalu Selts, mille eestvedaja Merike Laur ütles, et lõkkematerjal on Aafrika rannas valmis ja kõik on oodatud. "Võib-olla pakun koduaia õunu ka," ütles Laur. Tuled süttivad 20.30 paiku.

Prognoosi kohaselt on kohati oodata vihma ja tuulepuhanguid kuni 15 m/s. Päästeamet tuletab meelde, et tuleb järgida tuleohutusnõudeid ning tugeva tuule korral on lõkke süütamine ohtlik. Peab silmas pidama ka tuule suunda, et see ei kannaks sädemeid majade, roostiku või metsa poole.

Päästeamet paneb inimestele ka südamele, et ei kasutataks taevalaternaid – need võivad küll olla kaunid, kuid tegemist on siiski lahtise tulekoldega.

Augusti viimasel laupäeval päikeseloojanguks süüdatavate muinastulede traditsioon sai alguse Eestis ja Soomes 1992. aastal.