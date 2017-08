Täna saab Facebooki vahendusel politseitööd jälgida

Kaire Reiljan

Täna on kõigil huvilistel Facebooki vahendusel politseitöö argipäeva jälgida, sest politsei- ja piirivalveamet postitab reede hommikust laupäeva hommikuni oma Facebooki seinale infot 112 numbrile tulnud väljakutsete kohta, teatas PPA.

PPA kirjutab, et kokkuvõtted laekunud kõnedest avaldatakse tunniajase viivitusega ja suure üldistusastmega, et tagada teatajate anonüümsus ja mitte kahjustada võimalikke menetlusi. Näiteks antakse osalisi või aadressi täpsustamata teada, et politsei sai väljakutse Tartu kesklinna, kus korterist kostev lärm segab naabrite öörahu.

Lisaks väljakutsetele räägivad oma loo 24 PPA inimest, kes on võtnud Eesti siseturvalisuse oma südameasjaks.

Sarnast politseitöö argipäeva tutvustavat kampaaniat teeb politsei- ja piirivalveamet viiendat korda.

Politsei- ja piirivalveameti Facebooki lehele jõuab SIIT