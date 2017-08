Sukles andis linna ja Saarevälja tehingute kohta aru (4)

Tarmo Õuemaa

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnapea Urmas Sukles (pildil) andis volikogus aru tehingute kohta, mis on linna ja Siim Saarevälja või tema osalusega firmade vahel viimase viie aasta jooksul sõlmitud.

Kokku on tehtud 58 tehingut ja rahaliselt lõviosa moodustavad Saarevälja kinnisvaratehingud 77 302 euro eest. Siim Varad OÜ ostis Osta.ee oksjonilt Kuldnoka 2 kinnistu, mis ajendaski arupärimise. Dietrichi kohvikut pidav Kohvikann OÜ ostis oksjonilt Karja 10-3 korteri ja Saareväli eraisikuna Rüütli 1-4 korteri.

Kõige suurema osa tehingutest moodustavad Kohvikann OÜ ja linnavalitsuse vahelised tehingud. 21 korda on ettevõte ostnud kultuurimajalt reklaami ja maksnud väliterrassi eest. Summad ulatuvad 33 eurost 159 euroni. „Teepinda rendime välikohvikutele sama hinnakirja alusel,“ kommenteeris Sukles.

Kaheksa korda on linn aastate jooksul ostnud Dietrichilt toitlustust kokku 1605 euro eest. Suurim arve, 473.90 eurot tehti sõpruslinna vastu võttes. „Pingerida ei ole, oleme püüdnud jagada sööma viimisi kesklinna kohvikute vahel,“ ütles Sukles. „Talve ajal oleme põhiliselt Kärmes Küülikus ja Talumehes toitlustanud, sest paljud kohad on kinni. Ka näiteks Müüriääres oleme toitlustanud. Eks see sõltub ka sellest, kes külas on – Dietrichil on hea maine.“

AB Kinnisvara Haldus ja SRS Kaubandus OÜ on osutanud linnale, selle lasteaedadele ja koolidele transporditeenust 4136 euro eest. „Siim Saarevälja üks firma on Haapsalu Autobaasi haru ja neil oli paar bussi üle. Meil oli tööl bussijuht ja temale oleme rentinud busse. Hea hind on olnud,“ selgitas linnapea.

Est-Trans on ostnud kultuurimajalt reklaami 660 euro eest ja Saareväli on maksnud linnale kinni 390eurose lennusõidu sõpruslinna Petlemma, samuti annetanud 100 eurot Vabadussõja mälestussambale.

Merle Mäesalu küsis, kas linnavalitsus võiks lasta koostada sarnase linnavalitsusega tehtud tehingute auditi kõigi volikogu liikmete kohta. „Kui volikogu annab kirjaliku korralduse, siis miks mitte. Mitte midagi üle mõistuse selles ei ole, ühe inimese mõne tunni töö. Aga see, et sealt midagi imelikku välja tuleks, on absoluutselt võimatu. Haapsalu linna on ausalt juhitud,“ ütles Urmas Sukles Lääne Elule.

5. augusti Lääne Elu kirjutas, et Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliidus HaRi kandideeriva ärimehe Siim Saarevälja ettepanekul lisas Haapsalu linnavaraspetsialist Madis Raudsepp linna krundi ostu-müügilepingusse punkti, et müüja ehk Haapsalu linnavalitsus kohustub tuleva aasta 30. juuniks ehitama valmis Kuldnoka ja osaliselt ka Lõokese tänava ning paigaldama sinna tänavavalgustuse.

Sukles allkirjastas lepingu, Vikmani nõudmisel võeti punkt viitega tööde tähtajale aga lepingust välja, Sukles ja Saareväli allkirjastasid uue lepingu ilma tee-ehituse kohustuseta.

9. augustil esitas Merle Mäesalu Suklesele arupärimise, milles soovis nimekirja kõigist Haapsalu linna ning Siim Saarevälja ja tema ettevõtete vahelistest tehingutest, mis on sõlmitud viimase viie aasta jooksul.

Sukles ütles volikogule, et tegemist oli temapoolse inimliku eksitusega, mis sai alguse sellest, et luges lepingu teksti tööreisil telefonist.