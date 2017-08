Soomerootsi illustraator teeb Haapsalus töötoa

Riina Tobias

Pühapäeval kell 16 saab Iloni Imedemaal kohtuda tuntud soomerootsi illustraatori Christel Rönnsiga (pildil) ja osaleda tema töötoas.

Helsingis elav Christel Rönns on illustreerinud umbes 60 lasteraamatut, millest kolm on ta ise kirjutanud. Eesti lastele on paljude auhindadega pärjatud Christel Rönnsi looming tuttav raamatute „Risto Räppar ja teisik”, „Risto Räppar ja armetu Nelli” ning „Konrad ja Kornelia” kaudu.

Töötoas osalejad saavad joonistamise, maalimise ja portreteerimise kaudu teha tutvust rootsikeelse muinasjutumaailmaga.

Töötuba on osa keelepesa projektist. Keelepesa eesmärk on õpetada lastele rootsi keelt läbi mängu, jutustuste ja argitegevuste. Rootsikeelse keelepesa idee algataja Mikael Sjövalli sõnul on sarnaseid häid kogemusi olnud Soomes saami keele õpetamisel ning võru ja setu keelega Eestis.

Vestlus töötoas tõlgitakse eesti keelde. Osalemiseks tuleb end registreerida: imedemaa@salm.ee. Sissepääs on registreerunutele tasuta.