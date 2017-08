Panga külas algas uue spordihoone ehitus (4)

Lehte Ilves

Ehto projektijuht Ats Kuuse korraldab tuleva suveni Panga spordihoone ehitamist. Foto: Arvo Tarmula

Läänemaa suurim ja kalleim ehitus käib praegu Ridala vallas Panga külas, kuhu kerkib rohkem kui 1,3 miljonit eurot maksev spordihoone. Spordihoone ehitus käib rööbiti vana lammutamisega. Vanast mitme tiivaga majast on alles vaid see kahe korrusega osa, milles asus varem kauplus. Majalt on käsitsi maha kooritud silikaattellisest vooder. Voodri alt tulid välja kirjeldamatult lohakalt laotud punasest tellisest seinad.

Ehitajahanke võitnud Ehto projektijuht Ats Kuuse on kohalikelt kuulnud, et maja pidi valmis saama 1968. aasta suvel, aga just avamispäeval tuli suur torm, viis katuse pealt ja avapidu tehti kaks kuud hiljem.

Nüüd laotakse punase tellise ümber fiboplokk, selle peale tuleb soojustus ja kõige peale krohv.

„Maja ehituse kvaliteet oli oodatust kehvem, pidime arvestatust rohkem lammutama,” ütles valla ehitusspetsialist Aivar Sein. „Keegi ei osanud arvata, et maja on nii kehvasti tehtud.” Sein pidas kahe korrusega tiiva allesjättu siiski õigeks otsuseks, sest uue ehitus läinuks kallimaks.

Paari nädala pärast võib pidu pidada

Spordihoone, noortekeskus ja garaažiosa rebiti maani maha. Uus spordihoone tuleb osaliselt vanale vundamendile. Praegu käibki vundamendi valamine. Suur hulk liiva on platsile laotatud, mehed teevad saalungeid ja valavad betooni. Betoon ja liiv ongi praegu kõige minevam kaup.

„Töö jookseb, takistusi ei tohiks olla,” ütles Sein.

„Oleme graafikus,” raporteeris ka Kuuse. Iga päev on objektil 9 enamasti nooremapoolset meest. Kõik kohalikud. „Hoolitseme, et kohalik saaks ikka leiva lauale.”

Nurgakivi panek on tellija, s.t Ridala vallavalitsuse rida, aga Kuuse pakkus, et nende poolest võiks paari nädala pärast peo ära pidada.

Sarikapidu ei osanud muidu teadja ja sõnakas projektijuht ennustada, sest katuseid tuleb mitut sorti ja need ei kerki sugugi ühel ajal. Kui spordihoone saab seinad ümber ja katuse peale, on juba talv, ilmselt on ka juba aasta uus. Spordisaali osa on keerulisem ehitada, sinna tulevad puitfermid ja mitut sorti seinu.

Uus spordihoone tuleb vanast mitu meetrit pikem ja küünitab kahe korrusega kortermajale üsna külje alla. Mõlemad on enam-vähem ühekõrgused, kaheksa meetri kanti.

Lähema aja töid, nii umbes kuu aja pärast, on maakütte panek. Kilomeetrite kaupa küttetoru laotakse praeguse võrkpalliplatsi alla ja Mäemõisa pargi serva, see teeb peaaegu hektarise maalahmaka.

„Palliplatsi me muidugi taastame,” kiirustas Kuuse lisama.

Maja haldamine on veel lahtine

Uut spordihoonet on aega ehitada aasta aega, juunist 2017 juunini 2018. Nii Sein kui ka Kuuse kinnitasid, et praegu suuri takistusi näha ei ole ja kui ilm midagi väga ära ei riku, jõutakse õigeks ajaks valmis. Siis tuleb uus maja mööbli ja sporditarvetega sisustada. Selleks tehakse uus hange.

Kuidas maja haldama hakatakse, ei ole kohalikul spordirahval veel teada. Vana spordihoonet kasutas Ridala spordiklubi. Uue maja haldamine on aga nii suur töö, et spordiklubi seda enda peale ei võta, ütles 1998. aastast klubi juhtinud Pille Raudsepp. Praegu on klubil verivärske esimees, Urmas Koppe.

Raudsepa sõnul hakatakse uues hoones kohalike võistluste kõrval korraldama ka maakondlikke ja üleriigilisi võistlusi. Seda võib kasutama hakata ka spordikool. Samal ajal, soovis Raudsepp, võiks teha soodustusi ka kohalikule rahvale. Näiteks et klubi liikmed saaksid spordisaale paar tundi nädalas tasuta kasutada.

Uut spordihalli hakkab kasutama ka Ridala põhikool, sest koolil endal spordisaali ei ole. Raudsepa sõnul käiks ka koolil nii suure kompleksi haldamine üle jõu.

„Võib-olla läheb Haapsalu linna spordibaaside alla,” arutles Raudsepp.

„Ei tea, et oleks midagi otsustatud,” ütles Haapsalu spordibaaside juhataja Tarmo Tuisk. Ta pidas aga loogiliseks, et kui kokku minnakse, lähevad kõik valdkonnad kokku. Pärast sügisesi valimisi saab Haapsalust ja Ridalast üks omavalitsus, Haapsalu linn. Hoone maanteepoolsesse tiiba tulevad uued kaupluseruumid, teisele korrusele noortekeskus. Kes poodi pidama hakkab, pole veel teada. „Tarbijate ühistule oleme projekti näidanud, aga kas nad soovivad poodi pidada, ei tea, ütles Sein. Ta pidas võimalikuks, et poepidaja leidmiseks tuleb eraldi konkurss.

Panga küla uus spordihoone

* Projekteeris arhitektuuribüroo FP.

* Hoones on täismõõtmeis väljak (34,87 x 20,45 m). Mängida saab korv-, võrk- ja sulgpalli. Korraga saab treenida 30–36 sportlast.

* II korrusel noortekeskuses on ruumi 12 noorele. Jõusaal, tehnilised ruumid, kabinetid.

* 8 töötajat, parkla 16 sõiduautole.

* Kaupluseruum.

* Ehitab Ehto (viimane suurem töö kunstikooli renoveerimine).

* Vallavalitsus võttis ehituseks laenu.

Allikas: arhitektuuribüroo FP, Lääne Elu