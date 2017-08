Fotod: Lääne maavalitsus pidas nukrapoolset sünnipäeva

Lehte Ilves

Neljapäeva pärastlõunal said Haapsalu kuursaalis kokku kunagised maavanemad ja maavalitsuse töötajad, omavalitsusjuhid ja riigiasutuste esindajad, et koos tähistada Lääne maavalitsuse 100. sünnipäeva. Maavanem Neeme Suur avas maavalitsuse avas mälestustahvli esimesele Läänemaa maavanemale Aleksander Saarele.

Meeleolule andis kurvapoolse tooni teadmine, et uuest aastast enam maavalitsusi ei ole ja et Lääne maakondki on pärast kohalike volikogude valimisi palju väiksem.

Neeme Suur nentis, et maakondlik tasand on olnud kõik need sada aastat heitlik ja muutustes. Ka praegu protsess kestab ja muudatusi tuleb veel.

„Kurbi ja rõõmsaid hetki on olnud,” vaatas praegune maavanem Neeme Suur ajas tagasi, „aga need on Ene Pajula raamatus kirjas.”

Pajula oli Lääne maavalitsuse pressiesindaja 15 aastat. Tema äsja ilmunud raamat „Saarest Suureni” võtab kokku Lääne maavalitsuse saja aasta pikkuse ajaloo.

Mida pidasid Läänemaa endised maavanemad sünnipäeval meenutamisväärseks , loe laupäevasest Lääne Elu paberlehest!

Fotod: Arvo Tarmula