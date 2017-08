Septembris muutuvad Rohuküla, Uuemõisa, Vormsi ja Pärnu busside sõidugraafikuid

Lääne Elu

Foto: Arvo Tarmula

Alates 1. septembrist muutuvad maakonnaliinide nr 1, 2 ja 37 ning kaugliini nr 321 sõidugraafikud.

Lääne maavalitsuse pressiesindaja teatel on liini nr 1 sõiduajad klapitatud Vormsi praami graafikuga, liini nr 2 muudatuste puhul on arvesse võetud Rannarootsi keskuse töötajate soove jne. Pärnu kaugliin on varasemaga võrreldes 15 minutit kiirem.

Muudatused:

1. Maakonnaliini nr 1 Lossiplats – Kiltsi – Rohuküla hommikune väljumine Lossiplatsilt tuuakse 15 minutit varasemaks (vana väljumisaeg kell 07.05 / uus väljumisaeg kell 06.50) ja väljumine Rohukülast tuuakse 12 minutit varasemaks (vana väljumisaeg kell 07.37 / uus väljumisaeg kell 07.25).

2. Maakonnaliini nr 2 Holmi – Uuemõisa õhtune väljumine Holmilt viiakse 5 minutit hilisemaks (vana väljumisaeg kell 22.15 / uus väljumisaeg kell 22.20) ja väljumine Kutsekoolist viiakse 10 minutit hilisemaks (vana väljumisaeg kell 21.55 / uus väljumisaeg kell 22.05).

3. Maakonnaliini nr 37 Hullo – Sviby sadam hommikune väljumine Hullost tuuakse 10 minutit varasemaks (vana väljumisaeg kell 06.30 / uus väljumisaeg kell 06.20) ja väljumine Sviby sadamast tuuakse 10 minutit varasemaks (vana väljumisaeg kell 06.45 / uus väljumisaeg kell 06.35).

4. Kaugliini nr 321 Haapsalu – Pärnu väljumised Haapsalust viiakse 15 minutit hilisemaks (vana väljumisaeg esmaspäeviti kell 07.15 ja teistel päevadel kell 10.30 / uued väljumisajad vastavalt kell 07.30 ja kell 10.45) ja saabumisaeg Haapsallu tuuakse 15 minutit varasemaks (vana saabumisaeg kell 18.30 / uus saabumisaeg kell 18.15). Väljumisaeg Pärnust ja saabumisajad Pärnusse ei muutu. Liini sõiduaega muudetakse 15 minuti võrra kiiremaks.

Sõiduplaanid on kättesaadavad riikliku ühistranspordiregistri veebilehelt www.peatus.ee ja Lääne maavalitsuse kodulehelt http://laane.maavalitsus.ee/ bussiliinid.