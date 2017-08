Reformierakond alustas Haapsalus kampaaniat (1)

Tarmo Õuemaa

Erakonnakaaslaste valimisüritust tuli vaatama ka oma valimisliidus kandideeriv linnapea Urmas Sukles. Omavahelise suhtluse probleemi neil ei ole, leidis pärast Jürgen Ligi. Teda ei paistnud häirivat ka Suklese valimisreklaam teenindusmaja ees.

Foto: Arvo Tarmula

Kui linnapea Urmas Sukles Reformierakonna nimekirja hülgas, oli erakond ehmatusest kange. Nüüd on linn täis kollasiniseid plakateid ja Lauri Luik lubab vahetada riigikoguliikme koha Haapsalu linnapea oma vastu, kui rahvas vaid seda soovib.

Möödunud nädalal jõudsid Haapsalu ja Ridala tänavate äärde esimesed eelseisvate valimiste plakatid, kus Reformierakonna värves lubavad üleelusuurused Lauri Luik, Reimo Nebokat ja Jaan Koppe tugevat Haapsalut.

Ajalehereklaam kutsus inimesi kolmapäeval Reformierakonna tuuribussi pannkookidega maiustama koos Luige ja mitmekordse ministri ja erakonna raudvara Jürgen Ligi ning teiste Haapsalu Reformierakonna kandidaatidega.

Kapten jättis meeskonna

Jaanuaris teatas reformierakondlasest Haapsalu linnapea Urmas Sukles, et ei kaalu mitte parteinimekirjas kandideerimist, vaid oma valimisliidu moodustamist. Ta ei lahkunud Reformierakonnast ja teatas, et osa siinseid oravaid on koos temaga valimisliidus. Luike ja Nebokati ta liitu ei kutsunud. „See oli väga halb üllatus. Üritame seda mitte-emotsionaalselt võtta, aga eks ta kukkunud välja nii, et meeskond jäeti omapäi,” ütles Luik.

Reformierakonna peakontor lubas kindlasti oma nimekirjaga välja tulla. „Me oleme ise välja ujunud,” ütles Luik.

Nüüd on Luige sõnul Reformierakonna Haapsalu ja Ridala nimekirjas kokku 15–20 inimest, kellel on kandideerimisavaldus esitatud. „Vaikselt tiksub juurde. Seal on tegijaid, kes on olnud ka siiani meie nimekirjas ja on ka mõned uued nimed. Loodetavasti tuleb mõni särav nimi veel juurde. Ideaalis võiks nimekirja pikkus olla 25–30,” ütles ta. Tulevases volikogus on 25 kohta.

Luik ei öelnud, kes praeguse seisuga kandideerivad erakonna eest. „Tuleval nädalal 31. augustil on meil veel koosolek, pärast mida tuleb Reformierakond välja nii programmi kui ka nimekirjaga,” ütles ta.

Riigikogust ära, kui vaja

Seni ei ole Reformierakond ametlikult oma linnapeakandidaati esitanud, kuigi räägitud on Luigest. Nüüd lõpuks kinnitas ka Lauri Luik seda. „Mulle oleks au olla Haapsalu linnapea,” ütles ta. „Aasta lõpuks olen ma üle kümne aasta parlamendis olnud. Oleks ääretult huvitav ka midagi muud teha. Kuna Haapsalu ja Ridala nüüd ühinevad, oleks väga huvitav hakata uut ja suurt omavalitsust koos üles ehitama.”

Reformierakonna võit oleks siiski üllatus. „Igasse võitlusse minnakse muidugi võitma, kuid see saab olema ääretult suur väljakutse," ütles Luik „Meile on võit ka see, kui iga kandidaat teeb enda kohta hea tulemuse.”

Reformierakonna nimekirja trumbiks peab Luik kogemuste ja värskuse segu. „On valida, kas linnarahvas tahab jätkata praeguse linnapeaga või tahetakse juurde värskust,” ütles ta.

„Iseenesest on ju linna hästi juhitud, Reformierakonna meeskond on seda teinud,” lisas Luik.

„Aga on paratamatu, et iga inimene, kes on pikalt ühel kohal olnud, tüütab ära. Sama oli ju Reformierakonnaga, kui meid möödunud aastal võimult tõugati. Kõik toimis ja oli hästi, aga lihtsalt oli inimestele ja koalitsioonipartneritele tekkinud teatav tüdimus. Meie pakume kogenud meeskonda, aga värsket linnapead,” ütles Luik.

Rohkem elanikke

Reformierakonna peamine eesmärk on Luige sõnul kasvatada Haapsalu elanike arvu. Selleks peaks olema head töökohad ja hea elukeskkond aasta ringi, mitte ainult suvel.

„Imevitsa ei ole. Tuleb teha lihtsalt järjepidevat tööd. Arvan, et meie visioon on õige, et tahame näha Haapsalut kasvava rahvaarvuga ja areneva kuurordina, mida tuntakse üle maailma. Selle visiooni elluäratamiseks rakendame oma ideid,” ütles Luik.

Head töökohad saavad tulla kaugtöö või uute ettevõtete kaudu. „Mul on klassiõde Ave Laas, kes on Tallinnas arendanud kaugtöö võimaluste võrgustikku ja uurinud eri meetodeid. Ave on ka meil meeskonnas, kuigi ta ei kandideeri. Ta on lubanud meid aidata,” ütles Luik.

Omavalitsus peab viima ühe laua taha ettevõtjad ja kolledži ning kutsehariduskeskuse. „Peame vaatama konkreetselt, missuguseid spetsialiste on ühele ettevõttele vaja, missuguseid teisele, ja siis kas või avada konkreetsed õppekavad ettevõtjate toetusega. Ettevõtja saab ise rahastada oma töötaja koolitust,” sõnas ta.

Ettevõtete siiameelitamiseks saab neile pakkuda soodustusi, olgu siis kommunikatsioonidega liitumise kinnimaksmine, tootmispinna leidmine või europrojektide kirjutamisel abiks olemine. „Plaanime teha valitsusele ettepaneku luua omavalitsustele võimalus tulumaksuprotsenti ise teatavas määras muuta ja Haapsallu veel mõni riigiasutus tuua,” lisas Luik.

Linnavalitsuse asi ei ole aga mitte ise ettevõtlusega tegelda, vaid motiveerida ettevõtteid siia tulema ja luua neile head tingimused.

„Elu käima tõmbamine ei ole uus mõte, aga see on seni jäänud lõpuni mõtlemata. Kuidas elu siin niiviisi korraldada, et talvekuud oleks elu mõttes nagu suvekuud,” ütles Lauri Luik. „Oleme seda kontseptsiooni detailselt välja töötamas. See annab ka kohalikule ettevõtlusele lisatõuke ja nii hakkab lumepall veerema.”

„Haapsalu elanikuna on mul eriti pinnuks silmas kaks asja – korrast ära teed ja tänavad ning kasimata rannad. Need tuleb korda teha,” lisas Luik.

Ridalaga koos

Kolmas Reformierakonna programmi nurgakivi on Haapsalu ja Ridala liitumisega tekkivate uute võimaluste ärakasutamine. „Siiani on Haapsalu olnud kontsentreeritud linnalik kuurort, aga sellele tuleb Matsalu looduskaitseala ja kõik Ridala valla külad juurde integreerida ja nii saab ehitada päris mõnusa suure asja,” ütles Luik.

Kindlasti tuleb tagada, et kõik avalikud teenused oleksid kättesaadavad võrdselt nii Ridala väikeses külas kui ka Haapsalu kesklinnas elavale inimesele. „Tuleb külade kaupa kindlaks teha vajadused, mis on meie võimalused ja prioriteetsuse kaupa järjekorda panna. Kindlasti peab jälgima, et Haapsalu ja Ridala oleks tasakaalus. Mitte mingil juhul ei tohi juhtuda nii, et kui näiteks Haapsalu inimesi saab volikogusse rohkem, siis Ridalale ei pöörata nii palju tähelepanu,” ütles Luik.

Reformierakonna Ridala asjatundja on Reimo Nebokat, kellel on Ridala iseseisvuse pooldajate silmis valla mahamüüja imidž. Just tema eestvedamisel võeti Ridalas maha vallavanem Toomas Schmidt, opositsioon sai võimule ja alustas ühinemisläbirääkimisi Haapsaluga.

Nebokat leiab, et osalt tänu temale sai ühinemisleping Ridala inimestele kasulik, ja lubab volikogus jälgida selle elluviimist. „Olin Haapsalu ja Ridala ühinemislepingu läbirääkija ja minu meelest saime lepingu, mis peaks nii Haapsalu kui ka Ridala inimestele meele järele olema. Eriti palju kasulikku on seal Ridala inimestele,” ütles ta. „Võib öelda, et olen selle lepingu garant. Kui Haapsalu mehed peaks tahtma mõnd lepingu punktidest kõrvale lükata, olen esimene, kes püsti tõuseb ja käe ette paneb.”

Lauri Luik ütles, et Reformierakond ei välista Haapsalu volikogus koostööd ühegi poliitilise jõuga. „Me ei hakka piisavalt kogenud poliitikutena enne valimisi ühtegi koalitsiooni moodustama ega ka ühtegi koalitsiooni välistama. Võtame ka seda, kuidas Urmas Sukles meeskonna hülgas, nii emotsioonitult kui vähegi võimalik,” ütles ta.