Palivere kooli direktoriks sai Karin Rand

Tarmo Õuemaa

Palivere põhikool leidis uue direktori teisel katsel, kui komisjon kiitis heaks Haapsalu Vikerkaare lasteaia õpetaja Karin Ranna kandidatuuri.

„Konkursile tuli mitu avaldust. Nõuded olid neil täidetud ja nad käisid ka vestlusvoorus, aga sobivat me ei leidnud,” ütles kooli direktori valimise komisjoni liige Kristi Kivipuur.

„Pikendasime konkurssi. Siis laekus üks avaldus, Karin Rannalt,” ütles ta.

Komisjonile meeldis Ranna julgus muudatusteks ja hea klapp Palivere õpetajatega. „Karin Rand võttis seda haridusmaastiku uue väljakutsena,” ütles Kivipuur.

Haapsalus lasteaias töötanud Karin Ranna sõnul nõudis päris palju julgust, et kandideerida kooli direktoriks, eriti kui oli teada, et esimese vooru kandidaatide seast komisjon sobivat direktorit ei leidnud. „Otsustasin siiski väljakutse vastu võtta,” ütles ta.

„Palivere kool on väga hea mainega. Soovin seda mainet hoida, aga ühtlasi minna muutustega kaasa. Kollektiiv on väga toetav, ma arvan, et koostöös saame sellega hakkama,” ütles Rand.

Palivere põhikooli 25 aastat juhtinud Tõnis Peikel otsustas tervislikel põhjustel ameti maha panna 1. juulil.