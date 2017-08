Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lihula vallavalitsus võttis 22.08.2017. a korraldusega nr 231 vastu Lihula linnas asuva Oja tn 9 kinnistu (katastritunnus 41201:002:0035, pindala 8183 m2) detailplaneeringu. Riigi omanduses olev kinnistu on hoonestamata ning paikneb detailplaneeringu kohustusega maa-alal (Lihula linn).

Detailplaneeringu eesmärk on Lihula Oja tn 9 kinnistu sihtotstarbe muutmine, hoonestusala, ehitusõiguse, liiklus- ja parkimiskorralduse, servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha kindlaksmääramine 30 kohaga erihooldekodu (kolm 10 kohaga peremaja) hoonete ehituse tõttu. Erihooldekodu opereerijaks on kavandatud SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus.

Detailplaneeringuga muudetakse Lihula valla üldplaneeringut. Lihula valla üldplaneeringus on planeeritav maa-ala reserveeritud tootmismaana, detailplaneeringuga kavandatud Oja tn 9 kinnistu uus sihtotstarve on ühiskondlike ehitiste maa.

Lihula vallavalitsus otsustas 26.07.2017. a korraldusega nr 210 mitte algatada Lihula Oja tn 9 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest planeeringuga kavandatavad tegevused ei ole olulise keskkonnamõjuga. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku alal ning kavandatud tegevused ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 loetletud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka.

Lihula Oja tänav 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek on 9. septembrist 8. oktoobrini Lihula vallamajas Jaama 1 Lihula ning Lihula valla interneti koduleheküljel http://www.lihula.ee. Arvamusi detailplaneeringu kohta saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni aadressil Lihula vallavalitsus, Jaama 1, 90302 Lihula, Läänemaa või e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee.

Lihula vallavalitsus