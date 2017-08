Haapsalu soomlastest valmis raamat

Jarita Maaria Rintamäki

Olli Laine esitles Haapsalu kultuurikeskuses oma raamatut „Soomlased Haapsalus”. Foto: Arvo Tarmula

Kuurortlinnas suvitav soome kirjanik Olli Laine esitles Haapsalu kultuurikeskuses oma uut raamatut „Soomlased Haapsalus”. Raamatusse on Laine kogunud enda ja teiste Haapsalu Soome seltsi liikmete muljed ja meenutused siin veedetud ajast.

Haapsallu sattus Laine esimest korda 2010 ja veedab siin igal aastal mõned nädalad. Alaliselt elab ta Helsingis, kuid Haapsalu pakub suurlinnale mõnusat vaheldust. „See on väike linn, Helsingi on liiga suur. Haapsalus on kõik lähedal,” seletas ta.

Raamatu „Soomlased Haapsalus” kirjutamist alustas Laine märtsis.

„Mõtlesin, millest ma nüüd kirjutan. Muidugi Haapsalust!” ei juurelnud ta teemavaliku üle kaua. Raamat on jagatud kaheks osaks, millest esimese kirjutas Laine ise ja teine koosneb kaasautorite jutustustest.

Head naabrid

Kirjanik on sügavalt huvitatud Eesti ja Soome suhetest ning kahe riigi koostööst. Oma raamatu esitlusel peetud kõnes ütles ta, et tal on hea meel näha, kui paljud eestlased hindavad soomlasi. Haapsalu linnapea Urmas Sukles kirjutas Laine raamatule oma tervituse: „Ma tänan meie Soome sõpru selle suure abi ja toe eest, mis te olete meile viimaste aastakümnete jooksul andnud."

Laine on juba kümmekond aastat olnud pensionil, kuid varem oli ta Alppila koguduse õpetaja. Tema huvi kirjutamise vastu võrsuski jutluste koostamisest. „Olin kogu elu jutlusi kirjutanud – ristimisjutlusi, abiellumisjutlusi, matusejutlusi. Hakkasin mõtlema, et tahaksin midagi veel kirjutada.”

Esimese teose avaldas ta 2009. See jutustas tema enda elust. „Kas teate seda Soome bändi laulu „Ei elämästä selviää hengissä” (e. k – elust ei saa eluga välja tulla)? küsis ta naerdes. „Mina suutsin seda teha, sellest ka mu esimese raamatu pealkiri „Selviäin elämästä hengissä” (e. k – tulin elust eluga välja).

Laine sulest on ilmunud nüüd kuusteist raamatut. Aastas kirjutab ta tavaliselt kaks raamatut. Peale jutustuste oma elust leiab mitmekesise kirjaniku loomingust ka näiteks kriminaalnovelle.

Raamatut „Soomlased Haapsalus” saab praegu soetada Haapsalu Soome seltsilt, kuid Laine kavatseb pakkuda oma teoseid müügile ka raamatupoodidesse.

Soome selts

Haapsalu Soome selts ühendab Haapsaluga seotud soomlasi. Selts loodi 2002 ja sellel on praegu 180 liiget. Kirjanik Olli Laine liitus seltsiga märtsis.

Haapsalu Soome seltsi esimees Eeva-Kaarina Niemelä kiitis Laine tehtud tööd. „Mulle meeldib. Selle raamatuga on tõsiselt vaeva nähtud, palju faktiteadmisi,” märkis ta. Tähtsaks peab Niemelä ka kaasautorite tööd, kes kirjutasid oma kogemustest Eestis ja Haapsalus. „See on nii tore, et inimesed rääkisid oma kogemustest. Minu meelest on see väga tähtis ja seda ei saa keegi teine teha, iga inimene kogeb asju erinevalt,” seletas ta.

Niemeläle ja paljudele teistele on erilist muljet avaldanud märkimisväärne Lääne-Eesti loodus – Matsalu looduskaitseala ja seal elavad linnuliigid. Eesti looduse imetlus kajastub mitme muljetaja lugudest.

Niemelä andis ka ise raamatu valmimisse oma panuse, kirjutades Soome seltsist. Soome seltsi liikmeks olemiseks ei pea esimehe sõnul tingimata Haapsalus ega üldse Eestis elama.

„Elan Soomes, kuid käin mitu korda aastas siin,” ütles Niemelä ja toonitas, et huvi Haapsalu vastu on see, mis neid ühendab. „Me oleme kõik erinevad, aga meil on ühine huvi Haapsalu vastu.”