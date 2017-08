Haapsalu raudteetammist saab osa Raudeesriide rattarajast

Jarita Maaria Rintamäki

Lääne maavanem Neeme Suur ja Euroopa Parlamendi liige Michael Cramer. Foto: Arvo Tarmula

Euroopa Parlamendi liige Michael Cramer külastas Haapsalut, et uurida siinseid vaatamisväärsusi ja kergliiklusradu oma projekti „Iron Curtain Trail” tarbeks.

„Iron Curtain Trail” on jalgrattamarsruut, mis kulgeb mööda endist Nõukogude Liidu piiri. Marsruut läbib Bulgaariat, Rumeeniat, Ungarit, Slovakkiat, Tšehhit, Saksamaad, Poolat, Baltimaid ja Soomet. Cramer on sellest turismirajast kirjutanud kolm raamatut kaartide ja asukohakirjeldustega. Esimene raamat, milles on juttu ka Eestist, valmis üheksa aastat tagasi ja Cramer soovib nüüd välja anda uuendatud versiooni.

„Vahepeal on palju muutunud. Tahtsin teada, mida oleks teises versioonis vaja täiendada ja paremini teha,” põhjendas ta oma külaskäiku.

Crameriga kohtusid Haapsalu raudteejaamas Lääne maavanem Neeme Suur, Haapsalu linnapea Urmas Sukles, Läänemaa arenduskeskuse juhataja Andres Huul ning SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhataja Anton Pärn.

„See on väga tore projekt. Cramer kinkis mulle oma raamatu ja püüame omalt poolt koos Andres Huulega muuta Haapsalut ja Läänemaad puudutavaid märkmeid paremaks,” kommenteeris Sukles.

Cramer ei piirdunud pelgalt teooriaga, vaid istus ka ise ratta selga ja sõitis Eestit mööda kulgeva marsruudi läbi.

„Haapsalus jäi mulle silma endine raudteetamm. See oli suurepärane!” oli ta rajast vaimustuses. „Muidugi saab rattaga sõita ka mööda maantee äärt, aga see on lärmakas ja pole nii huvitav. Sõita looduses on hoopis teistmoodi.”

Marsruudi „Iron Curtain Trail” koostamisel seati eesmärk, et see läbiks vaatamisväärsusi, oleks mugav ja võimalikult lähedal endisele Nõukogude Liidu piirile. Cramer on projekti idee autor ja eestvedaja.

„Ma olen Berliinist pärit. Kui Berliini müür 1989. aastal langes, tuli meil mõte teha jalgrattarada sinna, kus müür oli, kuid tol ajal polnud see võimalik meedia ja poliitikute vastuseisu tõttu.” Kümne aasta pärast olid ajad muutunud ja jalgrattarada sai teoks. Rada osutus turistide hulgas populaarseks ning Crameril tuli mõte seda pikendada. Nii sündiski mööda raudset eesriiet kulgev ajaloolisi vaatamisväärsusi läbiv marsruut „Iron Curtain Trail”, mis läbib ka Haapsalut.