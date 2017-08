Ammas: Vabaerakond ei muretse toetuse kahanemise pärast (2)

BNS

Kuigi Vabaerakonna toetus on viimase uuringu kohaselt langenud kuuele protsendile ehk viieprotsendise valimiskünnise lähedale, ei muretse erakond selle pärast, ütles partei riigikogu fraktsiooni aseesimees Andres Ammas (pildil).

"Vabaerakonna tasakaalukust ja pühendumust kohaliku elu edendamisele on ideoloogiasõja tingimustes väga vaja ning erakond ei muretse reitingu kasvu ajutise peatumise pärast," ütles Ammas fraktsiooni nõuniku vahendusel. Ta lisas, et "vastandujaid toidab emotsioon, Vabaerakonda sisu".

Ammase sõnul on Vabaerakonna liikmete kandideerimine kohalikel valimistel valimisliitudes põhimõtteliselt uus lähenemine, millega tulevad tema sõnul tasapisi kaasa teisedki poliitilised jõud.

"Tahame anda kohalikele kogukondadele ja nende omavalitsustele vahendeid, võimu ja õigusi juurde, sest jäik tsentraliseeritud riik ei ole tõhus," sõnas Ammas. "Asjalikud ja kohalikule elule keskenduvad valimisliidud on reeglina just selle idee kandjad. Iga viies eestimaalane toetab küsitluste kohaselt valimisliite, mis on väga hea uudis ka Vabaerakonnale."

"Uued ja vanad lahingupaarid – sotsid ja EKRE ning Keskerakond ja Reformierakond – toituvad tobedast emotsionaalsest vastandumisest, mis hävitab poliitika sisu ega soosi uusi ideid. Sellistes oludes on paremtsentrislikku Vabaerakonda väga vaja, kuna meie ei soovi Eestit ühessegi äärmusse kallutada. Me seisame ikka ühiskonna alusväärtuste eest: isikuvabadused, kodurahu, demokraatlik osalus, eesti keel. Olen kindel, et valija mõistab seda järjest paremini ja küll siis ka meie toetus kasvab," ütles Ammas.

Eesti Rahvusringhäälingu tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi toetas augustis Keskerakonda 29 ja Reformierakonda 24 protsenti valijatest. Kolmandal-neljandal kohal on võrdse 12 protsendise toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ja Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Vabaerakonda toetas kuus, Isamaa ja Res Publica Liitu viis ja Erakonda Eestimaa Roheliste neli protsenti valijatest.