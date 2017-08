Tallegg: meie haudejaamas ei hukata kukktibusid

BNS

Talleggi haudejaamas aset leidnud loomade heaolu puudutavate reeglite rikkumise valguses on meediaväljaanded avaldanud valeinfot, nagu hukataks Talleggi haudejaamas isased linnud ehk kukktibud, rõhutab HKScan Estonia.

Ettevõtte juhatuse esimehe Anne Mere sõnul ei vasta väide kukktibude hukkamise kohta absoluutselt tõele – Talleggi haudejaamast suunduvad farmidesse kasvama nii kukktibud kui ka kanatibud ning soopõhiselt ühtegi lindu välja ei praagita.

"See võib olla üllatav, kuid erinevalt munatootmisest ei ole kanaliha tootmisel linnu sugu üldse oluline. Tallegg on alates 2015. aastast ainult linnulihatootja, mis tähendab, et haudejaamast suunduvad farmidesse kasvama kõik elujõulised linnud, nii kukktibud kui ka kanatibud,” sõnas Mere.

Nii nagu looduses, nii tuleb ka haudejaamas ette seda, et mõni embrüo on väljahaudumata, tibu sünnib surnuna või elujõuetuna – ta ei suuda end jalgadel kanda, rebukott ei ole kõhul korralikult sissetõmbunud, ta on pime või ristnokaga.

"Selliselt sünnib vaid üks protsent kõigist lindudest ning vastavalt Euroopa Liidu direktiividele tuleb sellised linnud kohe hukata, et vältida nende piinlemist,” lisas Mere.

Haudejaamas on hukkamiseks kasutusel spetsiaalne seadeldis, mis on rahvusvahelises praktikas kõige humaansem viis elujõuetute tibude hukkamiseks.

"See, et seadeldise rikkest ei jõudnud info koheselt õigete inimesteni ning elujõuetud tibud jõudsid konteinerisse, oli tõsine reeglite rikkumine, millele ei ole õigustust. Meil on väga kahju, et selline intsident aset leidis ning teeme igakülgset koostööd veterinaar- ja toiduametiga väärteomenetluse läbiviimisel,” kinnitas ta.

Meedia avaldas esmaspäeval, kuidas Harjumaal Loo alevikus asuva Talleggi haudejaama kõrval seisvates prügikastides säutsusid munakoorte ja surnud lindude vahel ka elusad tibud. VTA Harjumaa Veterinaarkeskus viis seejärel haudejaamas läbi kohapealse kontrolli, kus tuvastas, et 20. augustil oli rikkis seade, millega tavapäraselt koorunud elujõuetuid tibusid võimalikult humaansel viisil hukatakse. Alustatud väärteomenetluse käigus selgitatakse välja, miks elusad tibud jäätmekonteinerisse sattusid.

Loomakaitseseaduse kohaselt on kuni ühepäevaste tibude hukkamine lubatud ning selleks võib kasutada ainult spetsiaalset töökorras seadet.