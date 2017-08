Kullamaa laulu- ja tantsupeol esines ligi pool tuhat inimest (4)

Tarmo Õuemaa

Peolised moodustasid staadionile Kullamaa valla vapi. Foto: Rain Viks

Pühapäeval Kullamaa staadionil peetud teisest kihelkonna tantsu- ja laulupeost võttis laulja, tantsija või pillimängijana osa ligikaudu 450 inimest.

Peo pealavastajal Riina Gildenil kulus ligi minut, et kokku rehkendada suurel peol osalejad. Lõpuks pakkus ta, et kollektiive oli veerandsada, esinejaid neis 450 ja pealtvaatajaid paar-kolmsada.

Proovid algasid laupäeval ja jätkusid pühapäeval.

„Lapsed jäidki laupäeval kooli ööbima, et oleks nagu suurel laulu- ja tantsupeol,” ütles Gilden. Kohe pärast peaproovi lõppu pühapäeval kell 16 maandus staadionil rahva suureks üllatuseks helikopter, millest astus välja Pärnu-Jaagupi pasunakoori dirigent Priit Aimla. Ülejäänud kooriliikmed tulid kohapeale autodega.

Kell 17 algas rongkäik Rohumäelt Kullamaa keskkooli staadionile. Just rongkäiku vaatas kõige rohkem inimesi. „Samal ajal peeti Kullamaa vibufestivali ja seal osalenud välissportlased tulid samuti rongkäiku vaatama,” ütles Gilden.

Pidu algas ühise avavalsiga. Siis sai iga rühmaliik esitada oma kaks tantsu ja lõpus tantsiti üheskoos „Tuljakut” ning „Oiget ja vasembat”. Peo lõpetas „Bleimanni polka”. Kohalik sepp Karl Bleimann oli mees, kes 1880. aastail ehitas esimese eesti soost sepana aurulokomotiivi ja korraldas Kullamaal rahakogumist Aleksandrikooli tarbeks. „Bleimanni polka” ajal jooksid kõik peolised staadionile, nii et moodustus Kullamaa vapp.

„Meil ei olnud õigeid tribüüne staadioni ääres, aga filmisime seda kõike drooniga,” ütles Gilden.

Samal päeval peeti Kullamaal kohvikutepäeva ja rahvusvahelist maastikuvibulaskjate võistlust. „Kohvikuid oli sel puhul vallas lahti kaheksa, neist kuus Kullamaa külas,” ütles Riina Gilden.

Suurejoonelist oma kihelkonna tantsu- ja laulupidu peeti Kullamaal teist ja kindlasti mitte viimast korda. „Meie sõnum peo lõppedes oligi, et kindlasti ei katke see traditsioon siin. See, et Kullamaa ühineb sügisel Lääne-Nigula vallaga, ei tähenda, et Kullamaa tantsupeo traditsioon lõpeks,” sõnas ta.