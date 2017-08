Kanepi alustab täna USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri

Kaia Kanepi (pildil) peab täna õhtul USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri avaringi mängu Nina Stojanoviciga.

21-aastane Serbia tennisist Stojanovic on WTA edetabelis 184. kohal, tema parim koht on olnud 121. Haapsalu mängija on praegu edetabelis 421. kohal.

Põhiturniirile jõudmiseks peab Kanepi kvalifikatsiooniturniiril alistama kolm vastast.

Kanepi ja Sotjanovici kohtumine peetakse 15. väljakul teise mänguna. Esimene mäng algab Eesti aja järgi kell 18.