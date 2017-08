Ilmateenistus andis äikesehoiatuse

Ilmateenistus andis tänaseks kogu Eesti kohta esimese taseme äikesehoiatuse, piksega kaasnevad tugevad vihmahood.

Läänemaa kohta kirjutab ilmateenistus, et täna päeval on oodata äikest ja võimalikud on tugevad sajuhood.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

Reaalajas äikesekaarti näeb SIIT