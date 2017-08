Galerii: fotoklubi aastanäitusel domineerivad loodusvaated

Kaie Ilves

Haapsalu kultuurikeskuses on teisipäevast avatud Haapsalu fotoklubi viies aastanäitus, mis on suurem kui kunagi varem.

Oma ülesvõtteid eksponeerib 19 fotoklubi liiget, väljas on 84 tööd, sh 12 Matsalu rahvuspargi ülesvõtet. Need moodustavad suure näituse sees väikese väljapaneku ja tähistavad Matsalu rahvuspargi 60. sünnipäeva. Tööd valisid 40 seast välja Matsalu rahvuspargi töötajad eesotsas keskkonnaameti nõuniku Kaja Lotmaniga.

Põhiekspositsioonis domineerivad samuti loodusvaated, kuid mitte ainult. „On portreesid, on reisipilte, on loodust, on loomi, on linde, on reportaaži, aga loodusfoto on olnud meil meelisteema läbi aegade,” ütles fotoklubi kauaaegne liige ja Lääne Elu teenekas fotograaf Arvo Tarmula. Näitusel leidub hulk loojanguid, erinevaid linde ja putukaid, rabavaateid, põtru ja isegi üks end kivide vahele peitnud hülgepoeg.

Tarmula ise on välja pannud neli suurt portreed Saueaugu teatritalu peremehest ja lavastajast Margus Kasterpalust. Portreed on üles võetud tänavu intervjuu ajal enne Saueaugu hooaja algust. „Kasterpalu on atraktiivne isik. Kohe näha, et mees on midagi erilist, selline energia,” ütles Tarmula.

Tiiu Kammiste eksponeerib seeriat „Looduse maalritööd” – Höbringi jõe ja Uuemõisa tiigi veepeegeldusi. „Kõik kuus fotot on on pildistatud otse vette. Midagi ei ole kunstlikult juurde lisatud ega parandatud-täiendatud. Kõik on fotol nii, nagu ta ka tegelikult oli,” ütles Kammiste. Kammiste omadega ühel lainel on Maie Kotkase fotod. Kotkas on pildistanud Salajõe vett, sh ka jääd.

Kalju Juurik seevastu on välja pannud kolm fotot suviselt „Luikede järve” etenduselt Haapsalu lossihoovis. „Olen igal aastal looduspilte välja pannud, sel aastal mõtlesin, et paneks midagi muud,” ütles Juurik. Juurik on pildistanud baleriini, fotod on rahvusvärvides – sügavsinisel ja mustal taustal on helevalge baleriin. „Suhteliselt pimedas on pildistatud. Nii need värvid tekkisid,” ütles Juurik.

Baleriini peegeldus meenutab luike. „See on pooljuhuslik. Avastasin luigekujulise peegelduse alles kodus arvutis,” ütles Juurik.

Kauro Kuik eksponeerib ülesvõtteid, mis ei jää maha Eesti parimate loodusfotograafide omadest. Supleva sinitihase kohta ütles Kuik, et sai ülesvõtte metsas ühes paigas, kus tal on varje. „Olen seal veetnud tunde ja päevi, et head võtet saada,” ütles Kuik. Kokku on Kuik selles varjes istudes saanud pildile 60–70 linnuliiki. Haruldane on võte otse kaamerasse põrnitsevast käblikust punakal taustal. „Punase tooni tekitas loojuv päike, mis valgustas kontpuuvõsa,” ütles Kuik. Tähelepanuväärne on ka siili portree. „Siil on ööloom. Teda päeval pildile saada on suur juhus. Paar korda elus on see mul õnnestunud,” ütles Kuik.

Hanila vallas Salevere kandis elav Tiia Treimann-Differt on pildistanud oma koduümbruse loodust. Enne fotoklubi näitust eksponeeris ta samu pilte Salevere loovkojas, kus oma kandi rahvas huviga mõistatas, milline teekäänak või puu on pildil. Muljetavaldav on foto sügisvärvidest vahtrast, mis tundub koosnevat kahest osast – alt sügavroheline, ülevalt leekivpunane. Silma petab ära, tegelikult pole aga tegemist ühe puuga. „See on vaher, mille ette on kasvanud suur põõsas,” ütles Treimann-Differt. Fotograaf on välja pannud ka portree kärnkonnast, kelle ta rändeajal üle tee aitas ja seejärel pildile püüdis. „Ma ei saanud ju ometi pildistamata jätta,” ütles Treimann-Differt.

Fotoklubi aastanäitus Haapsalu kultuurikeskuses kestab kuu lõpuni.

