Galerii: Aavasalud muutsid kunstikooli võlvigalerii kummituslikuks keldriks

Tarmo Õuemaa

May ja Ursula Aavasalu keraamikanäitus Haapsalu kunstikooli võlvkeldris võib nõrganärvilisel külmajudinad üle selja jooksma panna ja fantaasiamaailma viib igaühe. Pole ka ime, kui näitus kannab nime „Öös on asju“.

Haapsalu kunstikooli direktor Marika Aedviir oli Aavasalude näitusest vaimustuses. „Vägev näitus. Natuke hirmus ja fantastiline,“ kirjeldas ta. „Kes mõtleb, et ahh, keraamika, see eksib. Tegemist ei ole tarbekunsti, vaid tõsise kunstiga, millel on oma lugu ja mõte taga.“

Erilist muljet avaldasid Aedviirule ritta seatud väikelapse näod. „Ma arvan, et Ursula töö. Täpselt ei tea, sest kunstnikud ei pannud meelega nimesid töödele juurde. Nende teadasaamiseks tuleb galeriitöötajalt küsida,“ ütles ta.

„Tegelased on fantastilised, neogooti mõjuga. Meile meeldib ulmekaid lugeda,“ selgitas May Aavasalu, kes peab koos tütrega Haapsalus keraamikatöökoda „Tigukass“.

Aedviir ütles, et ei osanud uutesse ruumidesse kolides unistadagi, et keldris asuv võlvigalerii osutub nii populaarseks näitusepaigaks. „May käis siin ühe näituse avamisel ja tahtis pärast kohe ka ise siin näitust teha,“ rääkis ta.

May Aavasalu sõnul hakkas võlvigalerii sopiline keldriruum talle kohe meeldima oma atmosfääri poolest. Valguseküllasesse linnagaleriisse selline näitus ei sobiks. Kui kahe näituse vahel koristaja keldrisse läks, siis palus Aavasalu, et ärge jumala eest ämblikuvõrke maha võtke. Ei võetudki.

„Kui maalidele võib kelder olla niiskevõitu, siis keraamikale on see iseäranis hea,“ leidis ka Marika Aedviir.

Näitus jääb avatuks 9. septembrini.