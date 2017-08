Uus kõrgepingeliin läbi Läänemaa läheb maksma 60 miljonit eurot

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Kõrgepingeliini trassi arutelud kütsid kirgi nii Kullamaal, Ristil kui ka Martnas. Nüüd läheb ehituseks. Foto: Urmas Lauri

Elering sõlmis esmaspäeval Empower AS-iga ja Leonhard Weiss Energy AS-iga lepingu Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse põhiosa Harku-Lihula-Sindi 330/110 kilovoldi kõrgepingeliini projekteerimiseks ja ehitamiseks, tööd maksavad ilma käibemaksuta ligikaudu 60 miljonit eurot.

Tegemist on Eleringi ajaloo suurima üksikinvesteeringuga vahelduvvoolu elektriliinidesse.

„Liin on oluline mitmest aspektist – see moodustab põhiosa Eesti-Läti kolmandast elektriühendusest ja on ühtlasi olulisim eeldus Balti riikide desünkroniseerimiseks Venemaa elektrisüsteemist. Samas teeb uus liin võimalikuks Lääne-Eesti taastuvenergia tootmisvõimekuste senisest oluliselt mastaapsema elektrivõrku integreerimise,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Koos kolme aasta eest valminud sarnase Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kilovoldi õhuliiniga lõpetab ehitatav liin kogu Eestit katva tugeva 330 kilovoldi ringvõrgu trassil Tallinn-Narva-Tartu-Pärnu-Tallinn projekti kogumaksumusega üle 100 miljoni euro.

Rajatava Harku-Lihula-Sindi liini pikkus on ligikaudu 175 kilomeetrit. Ehituslepingu sõlmimise järel algavad liini projekteerimistööd. Ehitustegevus käivitub järgmise aasta teises pooles ning järgmise aasta lõpuks peab valmis olema viiendik liinist. Kogu liin valmib kava järgi 2020. aasta lõpuks.

Lisaks liini ehitusele kuuluvad tööde hulka trassikoridori raadamine, isikliku kasutusõiguse lepingute sõlmimine maaomanikega, olemasoleva 110 kilovoldi õhuliini demonteerimine ja vajadusel olemasolevate kommunikatsioonide ümberehitamine.

Samuti on kavas muuta uus kõrgepingeliin hästi nähtavaks lindudele. Eesti Ornitoloogiaühing teostab praegu linnuseiret, mis lõpeb sellel sügisel ja mille põhjal määratakse kindlaks liinile paigaldavate markerite täpne hulk.

Ehitushankele laekus kaks lõplikku pakkumust. Empoweri ja Leonhard Weissi pakkumus oli kahe hulgast odavam. Elering rahastab liini ehitust riikidevahelise ülekandevõimsuse oksjonitulude ja Euroopa Liidu vahendite arvelt. Eesti elektritarbija raha Harku-Lihula-Sindi ehitusel ei kasutata.

Eesti elektritarbijate võrgutasu liini uue liini rajamine ei suurenda, kinnitas Elering.