Põhja-Läänemaal rüüstasid vargad suvilaid

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Reedel sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas Seljakülas on lõhutud ukselukk ja sisse tungitud suvekodusse, millega tekitati kahju 350 eurot.

Samal päeval teatati politseile, et Noarootsi vallas Rooslepa külas on lõhutud ukselukk ja sisse tungitud suvekodusse. Tekitatud kahju on täpsustamisel.

Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla sõnul on mõlema juhtumi uurimiseks alustatud kriminaalmenetlust.