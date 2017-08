Lääne maavalitsus sai täna saja-aastaseks

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Lääne maavalitsus on kõik 100 aastat tegutsenud Lahe 8 hoones. Foto Arvo Tarmula

Lääne maavalitsusel täitub täna, 21. augustil 100. aastapäev. Sajand tagasi valiti esimeseks Lääne maakonnavalitsuse esimeheks ehk esimeseks Lääne maavanemaks Aleksander Saar.

100. sünnipäeva tähistab Lääne maavalitsus saabuval neljapäeval, 24. augustil. Kell 14.00 avab maavanem Neeme Suur Lääne maavalitsuse hoone seinal mäletustahvli esimesele Lääne maavanemale Aleksander Saarele.

Kell 15.00 toimub Haapsalu kuursaalis koosviibimine, kuhu on kutsutud omavalitsuste esindajad, koostööpartnerid, endised maavanemad, kauaaaegsed maavalitsuse töötajad jt. Kokkusaamisel esitletakse ka Ene Pajula koostatud raamatut „Saarest Suureni. 100 aastat Lääne maavalitsust“. Üritus on kutsetega.

Ennesõjaaegsel perioodil ning peale taasiseseisvumist on Läänemaal olnud kümme maavanemat. Aleksander Saar, Jakob Aljas ja Artur Leonhard Kasterpalu olid maavanemad aastatel 1917-1940 ning Andres Lipstok, Hannes Danilov, Arder Väli, Jaanus Sahk, Sulev Vare, Innar Mäesalu ja Neeme Suur on maavanema rollis olnud 1989. aastast kuni tänaseni. Kõik 100 aastat on Lääne maavalitsus tegutsenud Lahe 8 asuvas hoones Haapsalus.