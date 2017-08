Kuus roolijoodikut jäi puhumisreidil vahele

Toimetas Lemmi Kann

Politseireid "Kõik puhuvad". Foto: Arvo Tarmula

Esmaspäeva hommikul toimus Läänemaal Lääne-Nigula vallas politseireid „Kõik Puhuvad“. Reidil osales 16 politseiametnikku, kahe tunni jooksul peeti kontrolliks kinni 770 sõidukit.

Haapsalu patrullitalituse juht Meelis Laurmann ütles, et reid toimus hommikuse tipptunni ajal kella 7 ja 9 vahel ning kontrolliti mõlemas suunas liiklejaid. Sellesse ajavahemikku sattusid ka praami pealt tulijad-minejad. Kriminaalses joobes juhte ei tuvastatud, kuid kuuel roolikeerajal tuvastati 0,1 – 0,3 promilline joove ja nende suhtes alustati väärteomenetlus. Teist sama palju jäi vahele neid, kelle jääknähud ulatusid 0,1 promillini, millega väärteomenetlusest veel pääseb. Küll aga loeti neile sõnad peale.

Laurmann ütles, et ei ole tulemusega rahul.

„See, et nii vähese aja jooksul tabati nii palju alkoholi tarvitanud juhte, on kahetsusväärne. Joove mõjutab nii tähelepanuvõimet kui ka reageerimise kiirust ning risk sattuda liiklusõnnetusse kasvab võrreldes kaine juhiga kahekordseks,“ ütles Laurmann.

Patrullitalituse juht lisas, et kui keegi näeb alkoholi tarvitanud inimest rooli minemas, tuleb kindlasti sekkud ise või teavitada sellest politseid. „Mida rohkem on inimesi, kes joobes juhtimist taunivad, seda väiksem on tõenäosus, et keegi purjus peaga rooli istub,“ märkis Laurmann.

Haapsalu patrullitalituse juht soovis kõigile turvalist liiklemist ja ütles, et taolisi suuremat sorti reide võib oodata ka edaspidi.