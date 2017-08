Jüri Saar kandideerib Haapsalu volikokku (2)

Tarmo Õuemaa

Tartu ülikooli kriminoloogiaprofessor ja Vabaerakonna liige Jüri Saar (pildil) kandideerib sügisel valimisliidus Meie Inimesed Haapsalu volikokku.

„On küll sellised plaanid. Lähen valimisliiduga Meie Inimesed, mille liikmetega ma tunnen sidet,” ütles Saar.

Kohalikel valimistel saab kandideerida vaid elukohajärgses omavalitsuses. „Olen juba mõni aasta Haapsalu mees, maksan oma maksud siia,” ütles Saar.

Saarel on Haapsalus emakodu, kus ta on juba paarkümmend aastat suvitanud. Emapoolne vanaisa oli vabadussõja veteran, kaitseliitlane ja politseikonstaabel Haapsalus. „Haapsalu on mulle teine kodu.”

Ta tunnistas, et ei ole Haapsalu võimumängudega väga kursis. „Olen siiani Haapsalu võimu siseelust kõrval olnud, aga kui valijad mind usaldavad ja volikokku valivad, saan kindlasti pakkuda värsket pilku,” ütles ta.

„Need 25 suve, mis ma siin olen käinud, olen lahtiste silmadega ringi liikunud,” sõnas Saar.

Valimisliidu Meie Inimesed liider Merle Mäesalu ütles, et liidus on peale vabaerakondlase ka näiteks endisi või praegusi IRLi, Reformierakonna, Rohelise erakonna liikmeid. „Me ei ole mitte erakonnakeskne, vaid keskendume sisule, et Haapsalu ja Ridala ühinemine õnnestuks. Meie liidul on lai aluspõhi,” ütles ta.