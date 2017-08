EOK premeerib MM-il medalid võitnud epeevehklejaid ja treenereid kokku 162 000 euroga

Kuldne epeenaiskond Tallinna lennujaamas. Foto Peeter Langovits

Eesti Olümpiakomitee premeerib epeevehklemise maailmameistrivõistlustelt kolm medalit võitnud sportlasi ja nende treenereid rekordilise summaga – 162 000 eurot, mis on läbi aegade suurim preemia maailmameistrivõistuste saavutuste eest.

Vastavalt kinnitatud korrale saab vehklemisnaiskond preemiat kokku 76 000 eurot, MM-hõbeda võitnud Nikolai Novosjolov 19 000 eurot ning MM-pronksi võitnud Julia Beljajeva 13 000 eurot. Sportlaste treenereid premeerib EOK kokku 54 000 euroga.

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et vehklejad andsid juulis Leipzigis peetud MM-il põhjuse rekordiliseks preemiaks. „Meie vehklejate suurepärane esinemine MM-il on eeskujuks kogu Eesti spordile ja sportlaskonnale. Suure maailma mõistes nappides tingimustes tõid meie vehklejad oma töö ja pühendumusega au ja kuulsust endile, oma treeneritele ja kogu Eestile. Nad on eeskujuks ja inspiratsiooniks meile kõigile ning innustavad loodetavasti ka paljusid lapsi liikuma ja spordiga tegelema,“ ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt 2013. aastal EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt makstakse maailmameistrivõistluste kuldmedali puhul preemiat 38 000 eurot, hõbemedali korral 19 000 eurot ning pronksmedali puhul 13 000 eurot. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast. Võistkondliku medalivõidu puhul tava kohaselt preemiasumma kahekordistatakse ning jagatakse medalistide vahel.

MM-kulla võitnud Eesti epeenaiskonda kooosseisus Irina Embrich, Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu premeerib EOK seega kokku 76 000 euroga, iga sportlase preemiasummaks kujuneb 19 000 eurot. Kuldse naiskonna treenerid saavad preemiat kokku 38 000 eurot: peatreener Kaido Kaabermaa, Irina Embrichi treener Anatoli Jasnov, Julia Beljajeva treener Natalja Kotova, Kristina Kuuse treener Peeter Nelis ning Erika Kirpu treener Viktor Kirpu igaüks 7600 eurot.

MM-hõbemedalist Nikolai Novosjolov saab preemiat 19 000 eurot. Treeneri preemia jaguneb vastavalt sportlase soovile järgmiselt: Igor Tšikinjov 4000 eurot, Oleg Svanidze 4000 eurot, Peeter Nelis 1500 eurot.

Julia Beljajeva saab lisaks naiskondlikule preemiale individuaalse MM-pronksi eest 13 000 eurot preemiat ning tema treener Natalja Kotova 6500 eurot.

Treenerite preemiate määramisel on Eesti Vehklemisliit oma ettepanekus arvestanud medalivõitjate soovidega.

EOK maksab sportlaste ja treenerite preemiatelt lisaks 40 500 eurot tulumaksu, kokku kulub preemiatele 202 500 eurot. Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.