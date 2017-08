Minister andis Anni Oraveerile tänukirja (1)

Serli Küünarpuu, Haapsalu sotsiaalmaja juht

Anni Oraveer. Foto: Urmas Lauri

Möödunud neljapäeval andis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Estonia Talveaias üle tänukirja vabatahtliku töö ja vabatahtlike eestvedamise eest Haapsalust pärit vaegnägija Anni Oraveerile. Talveaeda tänuvastuvõtule oli kutsutud 41 eakat vabatahtlikku üle Eesti. Väärikad prouad ja härrad said kuulda sotsiaalkaitseministri, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ning Eesti gerontoloogia ja geriaatria assotsiatsiooni juhtide tänusõnu südamega tehtud vabatahtliku töö eest.

Meie Annit sobiks vast kõige paremini iseloomustama riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti lause. „Te panustate ühiskonda, sest te teisti ei saa!“

Anni Oraveer on tegutsenud Haapsalu sotsiaalmajas juba aastaid. Ta panustab vaegnägijatele mõeldud tegevuste toimumisse nii ise korraldamise ja algatamise kui ka aktiivse osalemise ja hea meeleolu üleval hoidmisega. Enamust oma toimetamisi teeb Anni vabatahtlikult ja tasu saamata. Anni eestvedamisel toimub Haapsalu vaegnägijatele korra kuus kohaliku ajalehe Lääne Elu valikartiklite sisselugemine CD-plaadile. Ajalehelugudele lisaks otsib Anni juurde anekdoote, et kuulajate meeleolu positiivsuse lainel hoida. Anni jälgib ka, et tehnilised vahendid oleksid töökorras ning et salvestused jõuaksid kuulajateni.

Panus Eesti vaegnägijate heaks

2014 sügisel algas Anni eestvedamisel tavakirjas raamatute heliraamatuteks sisselugemine vabatahtlike abiga Eesti pimedate raamatukogu jaoks. Raamatuid saavad laenutada vaegnägijad üle Eesti. Raamatute sisselugemised toimuvad Anni kodus. Lisaks vabatahtlikele lugejatele on Anni kogunud enda ümber tugimeeskonna, kelle abiga jõuavad raamatud lõpliku üleslaadimiseni. Meeskonnas on veel tehniline tugi, redigeerija ning raamatukogupoolsed abilised. Anni redigeerib paljud raamatud ka ise. Anni tööpäevad on tihti pikad ja neid on palju, tihti alustab ta varahommikul ja lõpetab õhtul hilja, vabatahtlikud lugejad käivad nii tööpäeviti kui nädalavahetustel.

Heliraamatute redigeerimist on 2016 aasta sügisel ja 2017 aasta kevadel toetanud ka hasartmängumaksu nõukogu, kuid suurema osa tööst teeb Anni ikka vabatahtlikkuse korras. Tänaseks on sisse loetud rohkem kui 135 raamatut. Annil on väga hea suhtlemisoskus ja võime inimesi motiveerida tegudele. Ta on üleni positiivne ja energiline. Üks Anni erilisemaid omadusi on, et ta ei lepi vastusega „ei“, vaid otsib järjekindlalt teed lahendusteni. Anni on hea kaaslane. Tal on väga treenitud mälu ning toredaid jutukesi tuleb tal alati seltskondliku vestluse ilmestamiseks. Ta on inimeste suhtes toetav ja kaastundlik.

Sel sügisel täitub Annil 75 eluaasta. Selle piiratud nägemisega kuid avatud südamega naise tegevuses peitub meie jaoks innustav eeskuju ja sõnum – kus pole puudu tahtest, seal ei tule puudu ka võimalustest! Eesti vaegnägijatele suunatud missiooni juures on väga olulised vabatahtlikud, kes käivad raamatuid helifailideks lugemas. Vabatahtlikke on olnud nende aastate jooksul mitukümmend ning igaüks on annetanud oma elust palju tunde. Kuna Anni plaanib heliraamatute tegemisega jätkata, siis on appi oodatud kõik, kes soovivad selle missiooni juures oma panust anda!