Lauri Luik: valimiste võtmeküsimus (4)

Ridala ja Haapsalu elanike heakäekäik ei olene mitte ainult sellest, kes on tulevane Haapsalu linnapea. Tähtsam on see, milline on meie linna tulevik ehk mida reaalset ära tehakse. Seetõttu peaks valimiste fookus edaspidi püsima eelkõige sisul.

Usun, et nii praegusel linnapeal kui ka abilinnapeal jätkub püssirohtu sügiseni, et teineteise musta pesu avalikult küürida. Eriti kummaline on tembeldada tiimikaaslane pätiks, aga ometi tõdeda, et läheme koos edasi.

Haapsalu tuleviku võtmeküsimus on elanikud. Kas ja kuidas suudame Haapsalu elanike arvu kasvule pöörata, on teema number üks. Suveüritustel Haapsalut külastavad turistid toidavad hooajati linna rahalist vereringet, kuid elutähtis on meelitada siia inimesi, kelle abiga linna aasta ringi arendada. Meie kujutluses on Haapsalu kasvava elanike arvuga kiiresti arenev ja maailmas tuntud kuurort, kus inimestel on hea elada ja töötada.

Selleks et inimesed tahaksid Haapsalus elada ning siin oma peret kasvatada, peavad meil olema hästi tasustatud töökohad. Teadvustame, et linna võimuses ei olegi niivõrd mitte töökohtade loomine, kuivõrd ettevõtjaile soodsate tingimuste loomine. Olgu selleks siis riigilt maksusoodustuste väljakauplemine, isiklikud kontaktid välismaiste ettevõtete siiameelitamiseks, kaugtöövõimaluste loomine või veel mõne riigiasutuse siia toomine. Ka Haapsalu sõpruslinnade võrgustikku annab märksa paremini kasutada. Kahtlemata mängib tähtsat rolli, et kohalik haridustaristu toetaks siinset ettevõtlust erialaõppe pakkumise kaudu. Üks tähtsamaid valdkondi on turism, aga miks ka mitte nüüdisaegne IT-tööstus, nt tarkvaraarendus, serveripargid ja andmehaldus. Isegi mõni teaduskeskus sobib siia hästi.

Haapsalu on aastatega arenenud kauniks euroopalikuks suvekuurordiks. Aina enam selliseks, mida ma Alveri-aegseilt postkaartidelt olen näinud ja oma vaimusilmas ideaalina ette kujutanud. Kui teed ja tänavad kõrvale jätta, on pisikese häbiplekina visiitkaardil vaid meie rannad. Väikese viigi suplusala on kodune ja kena, kuid Paralepa kiratseb, samuti Holmi rand. Need tuleb korda teha. Korralik välibassein annab meie rannale kahtlemata vägeva lisajume. Muidgi ei tohi teid ja tänavaid unustada, ei maal ega linnas.

Haapsalus on suvekuudel lausa lust elada, kuid kohalike inimestena huvitab meid veelgi enam, mida teha ülejäänud üheksal kuul aastast. Peale suveürituste kalendri tuleb meil julgelt sisustada ka sügis, talv ja kevad. Näiteks talvise elu täiendamisel saame eeskujuks võtta Otepää või Pärnu. Rahvusvaheliste konverentside ja kohtumiste korraldamine sobib hästi meie linna profiiliga, tõsi, taristu vajab sel juhul nüüdisajastamist.

Ridala ja Haapsalu liitumine avab meile sootuks uued arenguvõimalused. Looduskaunid väikesed Ridala külad, aga ka kiiresti arenev Uuemõisa, moodustavad sügisest kuurortlinnaga sõbraliku terviku. Läänemaa üks eredamaid pärleid Matsalu looduskaitseala hakkab tulevikus osaliselt Haapsalu koosseisu kuuluma. See loob huvitava koosluse, mida maailmale tutvustada.

Väiksemate piirkondade elanikele tähendab liitumine uusi võimalusi oma koduküla reklaamida ning seal isikupäraseid tooteid/teenuseid pakkuda. Kohalike kogukondade aktivistide kaasamine eri teenuste tagamisse on võtmetähtsusega. Haapsalu peab erilist rõhku pöörama just väikeste kohtade identiteedi hoidmisele ja arendamisele. Vajalikud investeeringud peavad jõudma ka kõige pisemaisse paikadesse.

Nii mõnigi on arvanud, et praeguse linnapea valimisliit on loodud selleks, et Reformierakonnaga hiljem kokku mängida, saades nii rohkem kohti volikogus. Kinnitan, et nii see ei ole. Koalitsioone moodustame alles pärast valimistulemuste selgumist. Me ei lase end ülemäära mõjutada ka emotsioonidest, mida lahkunud kapteni ootamatu laeva hülgamine ja meeskonna omapäi jätmine tekitas. Reformierakonna kirg ja tahe on jätkata Haapsalu arendamist oma uue linnapeaga, sest näeme liituval Ridalal ja Haapsalul tohutut potentsiaali.

Lauri Luik,

riigikogu liige

Reformierakond