Haapsalus peetav koraalimaraton püüab püstitada maailmarekordi

Jarita Maaria Rintamäki

Reformatsiooni 500 aasta juubeli tähistamiseks kõlab pühapäeval ja esmaspäeval, 20.–21. augustil Haapsalu toomkirikus katkematu koraalilaul. Lauldakse järjest läbi kõik luterliku lauluraamatu 484 laulu.

„Eesmärk on, et heli kordagi ei katkeks. Lauljad ja pillimängijad püüavad üksteisele järje niimoodi üle anda, et muusika kõlaks vahetpidamata,” rääkis idee autor ja koraalimaratoni kaaskorraldaja Lehari Kaustel Lääne Elule. „Katkematu heliahel sümboliseerib kiriku järjepidevat tööd, vaimulikku ja vaimset pärandit eesti rahva vaimu ning hingeelu hoidmisel ja edendamisel.”

Koraalimaraton algab taasiseseisvumispäeva hommikul Jaani kirikus ja liigub sealt edasi toomkirikusse, kus jätkatakse laulmist esmaspäeva õhtuni.

„Proovime püstitada omamoodi maailmarekordi koraalilaulude katkematult laulmises,” ütles Kaustel. Sellelaadseid üritusi on Eestis korraldatud ka varem, kuid eesmärk kanda laulud ette ühtse katkematu heliahelana on esmakordne. Selleks tuleb kokku rohkem kui 200 lauljat ja pillimängijat kaheteistkümnest praostkonnast üle kogu Eesti. Iga kollektiiv on talle määratud laulud erinevalt ette valmistanud, peale traditsioonilise oreli saadavad koraale ka näiteks akordionistide ansambel ja puhkpilliorkester. Mõned laulud esitatakse a cappella. Lauljad ja pillimängijad vahetuvad iga kolme tunni tagant.

Kaustel kutsub kõiki kaasa laulma, kuulama ja koraalimaratonist osa saama. „Julgustan inimesi osa võtma. See on kindlasti asi, mis annab hingerikastatuse. Laulmine ei katke ka öösel – kutsun erilisi hetki armastavaid inimesi eriti just öösel kirikust läbi astuma.”

Koraalimaratoni korraldavad Lääne praostkond ja Haapsalu toomkirik, peamised eestvedajad on piiskop Tiit Salumäe (fotol) ja organist Lia Salumäe.