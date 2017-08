Endel Susi: kuldmündi Lauri linnapeaks

See on Haapsalu ja Ridala inimestele keeruline mõttekoht, keda valida linnapeaks. Ka mulle on tehtud mitu ettepanekut sellele ametipostile asuda. Rääkisin kohe abikaasale, et ta valmistaks end ette linnapea proua esindusülesannete täitmiseks. Tema ei arvanud sellest midagi. Täpsemalt öeldes sai väga pahaseks, sest alles pool aastat tagasi olin loobunud vanuse tõttu spordiklubi presidendi kohast, nüüd soovin saada linnapeaks. Mõtlesin ka ise järele, sest mul on mitmeid häid sõpru, kes väärivad seda kohta rohkem. Küsimus oleks tekkinuks ka uues tööruumis. Kindlasti peaks olema see kõrgemal kui praegune kontor, et oleks hea ülevaade ümbruskonnast. Kas hea sõber Raimond Lunev (IRLi liige) on nõus üürima korruse oma „pilvelõhkujas”?

Ei tea, võib-olla läheksime temaga vastuollu valimisliidus Meie Inimesed kandideeriva pakutava linnapeakandidaadi, tema tuttava Merle Mäesalu pärast. Põhjus võib olla lihtne, Mäesalu on suur Tallinnaga raudteeühenduse taastamise pooldaja.

Tema väide on, et kindlasti hakkab linnakodanike arv jõudsalt kasvama. Kui ta ise sellesse panustada ei suuda, siis selleks on meil Pagula, kuhu tulevad terved tugevad mehed Lähis-Idast või Aafrikast ja peigmehi jääb ülegi. Samuti arvab ta, et mtmekesisus rikastab meie rahvast. Mäesalu on veendunud, et ka sotsid tulevad selle mõttega kaasa, kellega on võimalik volikogus koalitsioon moodustada. Rongiliiklusel on see eelis, et lastega reisida on mugavam, saab neile vagunisse mängunurga luua. Tuletaks meelde, et üheksakümnendail toetasin raudtee renoveerimist, et ohutult ja mugavalt rongiga reisida Tallinna vahet. Siis mu peaministrist sõber Mart Laar arvas, et olen liialt nõukogude ajas kinni või isegi klikiajas, kui tahan taastada „Lendava Läänlase”. Laari arvates on rongiliiklus iganenud transpordiliik, tuleb rohkem tulevikku vaadata.

Mis puutub teistesse valimisliidus Meie Inimesed kandideerijaisse, siis on seal igasugu vaadetega inimesi. Näiteks soovib Taebla mees Toomas Schmidt liita Haapsaluga ka Taebla piirkonnna. Sõber Toivo Tomingas eelistaks Haapsalu–Noarootsi vahelise silla asemel kaaluda hoopis sillaehitust Vormsist üle Seasaare mandrile.

Minu arust üks hea variant linnapeaks oleks minu vana hea sõber Urmas Sukles, kel on kogemusi ja küllaldane toetus rahva hulgas. Ta seisab ise turvalise Haapsalu eest, sõites ringi suure hundikoeraga. Tal on ka korralik rahvusvaheliselt tunnustatud golfimängu võitja pintsak. Nii golf kui ka tennis, mida Sukles toetab, on elitaarsed spordialad, mis sobivad hästi meie linna ja teevad ka suuremaks rahvusvahelises pildis. Suklese puhul võivad tekkida mõned lahendamata küsimused. Esialgseil andmeil lubas ta sõbrale Siim Saareväljale linna teenusena asfalteerimiseks ja tänavavalgustuseks 100 000 eurot, aga mulle käimisraja Paralepa renoveerimiseks 30 000 ei lubanud, sest linnal pole vaba raha.

Pahatahtlikud inimesed süüdistavad Suklest oma tuttavaile soodsate palkadega töökohtade loomises. See on väga pahatahtlik väide. Kas väitjad jätaksid oma pereliikmed nälga, kui oleks nende otsustada? Vaevalt! Seekord kasutas Suklese eksimust omakasupüüdlikult ära teine linnapeaks pürgija, minu sõber Peeter Vikman. Pahatahtlikud inimesed sooviksid Peetrist teha homomehe. See on täielik nurjatus minu sõbra suhtes, sest ta on tubli pereinimene ja jumalasulane, kelle tegelik eesmärk on just vastupidine. Aga poliitilises kemplemises on kõik võtted lubatud. Pealegi on Vikman peaministripartei kandidaat. Alles hiljuti lubas majandusminister vastu tulla tulistele Haapsalu raudtee taastada soovijaile ja leida see raha, kas või oma valimispiirkonna arvel, lõpetades 2019 Lelle–Pärnu raudteeliikluse.

Uurides kõigi nende kandidaatide võimalusi linnapea kohale, leidsin, et selleks sobib kõige rohkem minu hea sõber Lauri Luik. Üks lühinägelik sõber Uuemõisast Hardi arvas, et tema hing on väga rahul lubatud Paralepa väliujulaga. See on väga lühinägelik arvamus. Luik on näidanud, et on võimalik mittemillestki toota kulda. Seepärast on Luik kõige väärikam linnapeakandidaat.

Endel Susi

Haapsalu linnakodanik ja spordientusiast