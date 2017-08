Reformierakonna toetus jätkab kasvu

BNS

Augustis oli Eesti populaarseim partei taas Reformierakond, mille toetus on viimase kolme kuu jooksul järjekindlalt kasvanud, selgub uuringufirma Kantar Emor BNS-i ja Postimehe tellimusel läbi viidud erakondade toetuse uuringust.

Kui juunis toetas Reformierakonda 25,4 protsenti, siis juulis 26,4 ja augustis juba 27,6 protsenti küsitletutest. See on 0,1 protsendipunkti võrra enam, kui erakonna toetus tänavu mais, mis oli Reformierakonna suurim toetus alates mullu oktoobrist.

Valitsuskoalitsiooni juhtiva Keskerakonna toetus on vastupidiselt Reformierakonnale viimase kolme kuu jooksul langenud. Kui juunis toetas Keskerakonda 25,1 protsenti, siis juulis 23,1 ja augustis 22,8 protsenti küsitletuist.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) toetus on viimase kolme kuu jooksul kõikunud, ulatudes juunis 16,2, juulis 15,9 ja augustis 17,2 protsendini. EKRE augustikuu toetus on suurim alates mullu oktoobrist.

Suhteliselt stabiilne on olnud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetus, mida juunis toetas 14,2, juulis 14,8 ja augustis 14,6 protenti.

Sarnaselt EKRE-ga on kõikunud ka Vabaerakonna toetus. Juunis toetas seda parteid 8,5, juulis 7,4 ja augustis 9,4 protsenti küsitletutest.

Ka Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toetus on langenud, jäädes augustis sarnaselt tänavu aprilliga taaskord alla valimiskünnise, mis on 5 protsenti. Kui juunis toetas IRL-i 6,6 protsenti, siis juulis 6,3 ja augustis vaid 3,8 protsenti küsitletutest. IRL-i augustikuu toetus on ka väikseim alates läinud aasta oktoobrist.

Erakonna Eestimaa Rohelised toetus jäi augustis sarnaselt juuniga allapoole valimiskünnist. Juunis toetas rohelisi 3,2, juulis 5,4 ja augustis 3,7 protsenti.

Keskerakonna, SDE ja IRL-i valitsuskoalitsiooni toetus on viimastel kuudel samuti pidevalt langenud. Kui juunis toetas valitsuskoalitsiooni 46 protsenti, siis juulis 44 ja augustis 41 protsenti.

Erakondade reitinguprotsendid on näidatud nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Antud andmete näitamise viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Augustis oli "ei oska öelda" osakaal 28,6 protsenti.

Kokku küsitles Kantar Emor 11.-17. augustini 1257 valimisealist kodanikku vanuses 18-74 aastat.