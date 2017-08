Maitsete Promenaadil pakuvad süüa-juua ka läänlased

Lemmi Kann

Mullusel Maitsete Promenaadil kostitas ilmataat külastajaid vihmaga. Foto: Arvo Tarmula

Tänavatoidufestival Maitsete Promenaad 2017 tuleb laupäeval Haapsallu juba kolmandat korda ja kujuneb sedapuhku hoopis tuuriks, sest nädal hiljem viiakse tänavatoidu põnevad maitsed ka Pärnu uulitsatele.

„Maitsete Promenaad tuleb sel aastal võimsam kui kunagi varem,” ütles Maitsete Promenaadi peakorraldaja, restorani Salt perenaine Tiina Treumann. „Toidu- ja joogipakkujaid on hästi palju, samal ajal on ka Belinda Carlisle’i kontsert. Kui nüüd ilma ka peaks!”

Treumanni sõnul võib nüüd vastu juba veidi rahulolevalt öelda, et festival on oma töö selles mõttes teinud, et tänavatoit ei ole enam lihtsalt McDonald’si burger.

„Muidugi on meil ka n-ö tänavaklassikat – käsitööburgereid, hot dog’e, kebaabi ja muud, muidugi eksootilisi kööke kogu maailmast ja käsitööjookide pakkujaid. Neid on päris palju ka Läänemaalt, mis on hästi tore,” rääkis Treumann. Päris paljud toidukohad on tema sõnul Maitsete Promenaadist nii palju innustust saanud, et mõtlevad järjest uusi asju välja, millega külastajaid üllatada.

Sel aastal on Treumanni erisoovitus hoida pilk peal magusamal poolel. „Tuleb üks põnev pannkoogitegija, kes ei tee mitte klassikalisi pannkooke, vaid Hollandi retsepti järgi minipannkooke. Ma ise ei ole neid veel proovinud, aga kirjelduse ja fotode järgi on tegemist väga ägeda asjaga!” rääkis Treumann. Samuti on oodata tuttuusi käsitööjäätist valmistavaid perefirmasid ja ka eestimaiseid veine.

Maitsete Promenaad laotab end tavapäraselt laiali mööda Karja tänavat. Kodanike Torni laval on aga oodata põnevaid kontserte ja esinemisi.