Fotogalerii: Haapsalu katlamaja korsten lammutati madalamaks (1)

Haapsalus Niine tänaval kõrguv katlamaja kivikorsten on nüüd kümme meetrit lühem – korstna kõrgust vähendati 59 meetrilt 50-le. Järelejäänud korsten renoveeritakse ja sellesse paigaldatakse metalltoru.

„Korstnasse pannakse happekindel 1,5 m läbimõõduga terashülss,” ütles ettevõttele AS Utilitas kuuluva katlamaja juht Rein Paju Lääne Elule.

Terashülss kaitseb Paju sõnul korstnat uue suitsugaaside kondensaatori eest, mis väljutab kateldest tulevaid suitsugaase 50–60 kraadi juures. „Paigaldame metalltoru kahjustuste vältimiseks kivikorstnale. Kondensaator on juba paigas, see tuleb veel ühendada,” kirjeldas ta tööde kulgu. „Kondensaator on vajalik, et puhastada suitsugaase ja võtta sealt energia, mis tavaliselt korstnast välja lendab. Alandame gaaside temperatuuri, nii saame energia kinni püüda ja suunata selle tagasi oma ringlusse.”

Uus süsteem on loodussäästlikum kui eelmine, sest energia saab maksimaalselt ära kasutada.

Katlamaja järjepidevaks toimimiseks ehitati vana korstna kõrvale ajutiselt uus, metallist ja poole madalam. „Kui renoveerimistööd on lõppenud, ühendatakse juba uuendatud väljavõtted uude korstnasse ära ja pärast lõigatakse nende küljest ajutise korstna otsad lahti,” rääkis Paju.

Katlamajast on juba uued suitsukäigud valmis ehitatud, hülsiga ühendatakse need augusti lõpuks.

Korsten ning seda ümbritsev haljasala saavad valmis novembriks.

