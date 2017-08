Belinda Carlisle tähistab Haapsalus oma sünnipäeva

Lemmi Kann

Belinda Carlisle. Foto: internet

Laupäeval annab Haapsalu piiskopilinnuses kontserdi USA popstaar Belinda Carlisle, keda ootab sünnipäeva puhul ees üllatuskingitus.

Tegelikult veedab ta oma sünnipäeva lennukis teel USAst Eestisse. Carlisle saabub Eestisse päev enne kontserti ja ta soovis Tallinnast kohe sõita Haapsallu, kus ta ööbib Fra Mare spaahotellis.

„Kuna Belinda saabub Haapsallu päev varem, tuli meil mõte, et pakuks talle Fra Mares mudaprotseduure. See oleks meie sünnipäevakingitus Belindale ja võiks talle päris huvitav kogemus olla,” rääkis ürituse avalike suhete juht Reno Hekkonens.

Staarile pole võõrustajate plaani veel tutvustatud. „See saab olema üllatus. Aga me muidugi ei tea, kas ta selle pakkumuse ka vastu võtab,” lisas Hekkonens.

Positiivne muusika

Põhjusi, miks hilissuviseks kontserdiks Maitsete Promenaadi nädalavahetusel valiti just 1980. aastatel ülipopulaarne Belinda Carlisle, on Hekkonensi sõnul mitu.

„Esiteks pole ta kunagi Eestis käinud, teiseks oli tal vahepeal päris pikk periood, mil ta suurtel lavadel ei esinenud, ja me poleks ka parima tahtmise juures teda siia saanud. Nüüd on ta suures mängus tagasi ja otsustasime, et on aeg! Kolmandaks on tema muusika läbinisti positiivne,” loetles Hekkonens.

Oma rolli mängis tema sõnul ka see, et Carlisle on heas lavavormis ja näeb endiselt väga hea välja.

Oluline osa lauljatari nooruslikkuses on kindlasti tema toidu- ja joogivalikus, mis paneks silma rõõmsalt särama igal toitumisnõustajal.

„Taimetoit väikese gurmaaniaktsendiga. Ja ei mingit Coca Colat, Red Bulli või muid suhkrujooke ega ka alkoholi, mis on üsna erandlik. Harva tuleb artistilt korraldajale nii tervislik nimekiri!” iseloomustab Hekkonens artisti soove.

Näiteks soovib laulja oma laual näha hummust, värsket guacamole't, avokaadot ja puuviljavalikut. Samuti maiustab Belinda Carlisle mitmesuguste juustudega, juurviljalõikude, šokolaadi ja meega.

Tumedam pool

Küll aga pole Carlisle’i eluviisid alati nii tervislikud olnud. Nii nagu väga paljudel teistel popstaaridel, oli temalgi periood, mil ta oli kimpus alkoholi ja mõnuainetega. Suurema avalikkuse ette jõudsid lauljatari probleemid alles 2005. aastal, mil ta avaldas oma elulooraamatu.

„Ta kirjutab ausalt ja avameelselt, mis temaga juhtus, ja kirjeldab, kuidas ta oma sõltuvustega võitles,” ütles Hekkonens. Alko- ja narkoprobleemid olid ka põhjuseks, miks Belinda hiilgav karjäär vahepeal soikus ja tema nimi muusikamaailmas ununema hakkas. Hekkonens märkis, et auk Belinda karjääris on jätnud jälje ka Eesti publiku mällu, sest kui mainida tema nime, ei pruugi kunagine superstaar üldse meenudagi, aga tema laule teatakse küll.

„Kui ma oma olematu lauluoskusega olen mõnda tema hitti ümiseda üritanud, tuntakse laul kohe ära,” rääkis Hekkonens. „Belinda hitid olid meil ikka väga kuumad ja neil on ka ilusad videod, mida saab eelsoojenduseks Youtube’ist vaadata,” lisas ta.

Kontserdil soojendab Belindat Eesti popgrupp Shanon. „Hea ja mõnus suvemuusika, mis on samamoodi üdini positiivne nagu ka Belinda laulud, ja me leidsime, et nad klapivad väga hästi kokku,” põhjendas Hekkonens valikut.

Niisiis, kes otsib laupäeva õhtul positiivset elamust ja rõõmsaid nägusid, leiab need Haapsalu piiskopilinnuse müüride vahelt.

Belinda Jo Carlisle

* Belinda Jo Carlisle (sündinud 17. augustil 1958 Hollywoodis) on USA laulja, ansambli The Go-Go's asutaja ja liige.

* Ta on välja andnud seitse stuudiosooloalbumit: „Belinda” (1986), „Heaven on Earth” (1987), „Runaway Horses” (1989), „Live Your Life Be Free” (1991), „Real” (1993), „A Woman and a Man” (1996) ja „Voila” (2007).

* Belinda Carlisle’i tuntumad hitid on „Heaven Is a Place on Earth”, „La Luna” ja „Circle in the Sand”.

* Kontsert Haapsalu piiskopilinnuses 19. augustil, väravad avatakse kell 17 Tavapilet 29 €, istekohaga 59 €