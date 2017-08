Massus tuleb kolmas laste rannajalgpalliturniir

Jaanus Getreu

Massu esimesele rannajalgpalliturniirile tulid kohale Eesti koondise mängijad Indrek Palm, Aleksander Sahharov, Priit Mäeorg, Andreas Aniko. Foto Martin Vänt

Lõuna-Läänemaa spordilaste tegus suvi saab jätku sel reedel Massus, kus toimub 18. augustil algusega kell 11 kolmas laste rannajalgpalliturniir.

Eestis üldse ainulaadne, ainult lastele suunatud sellealane üritus toimub selle piirkonna noortevõistkondade osavõtul. Lastevõistkonnad osalevad Lihulast, Massust, Vatlast ja Virtsust. Esimesel, 2015. aasta turniiril olid kohal Eesti rannajalgpallikoondise mängijad ja üritust kajastas ka Eesti rahvusringhääling Teisel turniiril mängisid lisaks lastele ka täiskasvanute võistkonnad. Käesoleva aasta rannaturniiril on taas lastele mitmed üllatused.

Taas on külla tulemas Eesti rannakoondise mängija, võib öelda et sealne oma poiss, Kõmsilt pärit Priit Mäeorg. Juba kuuendat suve Eesti koondises mängival rannajalgpalluril täitus kuu aega tagasi koondise eest mängides ümmargune number. Eestit on ta esindanud nüüdseks 50 kohtumises. Priit toob loosiratasse ka tublidele lastele Eesti rannakoondise särgid.

Massu ratsaklubi pakub aga omalt poolt noortele sportlastele väikese ratsavõistluse. „Korraldame lastele ühe takistus ja koolisõiduvõistluse demonstratsiooni,“ ütles Kristi-Carolina Reinmaa Massu ratsaklubist.