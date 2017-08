Läänemaa jalgpalliklubi sai karikavõistlustel vastaseks Eesti meistri (1)

Tarmo Õuemaa

Infonet tuli mullu esimest korda Eesti meistriks jalgpallis. Foto klubi kodulehekülg

Täna loosis Eesti jalgpalliliidu president Evald Tipneri nimeliste Eesti karikavõistluste kaheksandikfinaalpaarid. Läänemaa JK sai vastaseks valitseva Eesti meistri FC Infoneti.

„Infonet. See on super,“ rõõmustas uudist kuuldes III liigas mängiva Läänemaa JK treener Aavo Tomingas. „Infonet on ülikõva vastane, Premium liiga tipptegijad, kes said just uue ambitsioonika treeneri. Neil on ambitsioon hakata vastu praegusele ainuliidrile Florale.“

„See, et valitsev Eesti jalgpallimeister tuleb Läänemaale mängima, on suur asi, lõi kohe pulsi üles,“ ütles ta.

„Kindlasti peame mängima kaitses hästi organiseeritult ja lootma, et ehk tekib mõni rünnakuvõimalus,“ kirjeldas Tomingas mänguplaani. „Eelmine aasta karikamängus Tartu Tammeka vastu tekkis meil isegi kolm võimalust. Need jäid küll võimalusteks, aga see näitask, et nende tekitamine Premium liiga võistkondade vastu on siiski võimalik.

„See on tõeline kingitus Läänemaa jalgpallile,“ ütles Lõuna-Läänemaa jalgpalli eestvedaja Jaanus Getreu. „Sama võimas kui Lihula meeste mäng Levadiaga aastaid tagasi.“