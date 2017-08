Kalle Muuli: Reinsalu kaigas tabas Mikserit

Kalle Muuli

Kalle Muuli

kolumnist, IRL

Lõppeval nädalal valitsuses puhkenud tüli kooseluseaduse tühistamise üle sobib hästi iseloomustama vanasõna: viska kaigas koerte sekka, küll see kiunatab, kes pihta sai.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ettepanek toetada EKRE eelnõu kooseluseaduse tühistamiseks vihastas miskipärast just välisminister Sven Mikserit. Ta sõimas FBs pikalt ja põhjalikult oma kolleegi, samuti IRLi tervikuna, nimetades Reinsalu ettepanekut katseks „päästa uppuvat parteipaati üksikute populistlike karjatuste abil”.

Tähelepanuväärne on, et Mikser ei ütelnud ühtki paha sõna EKRE eelnõu ja EKRE kohta, vaid ründas ainult oma kolleegi ja koalitsioonipartnerit. EKRE eelnõu kritiseerides läheks kohe jutt ka selle esitamise põhjustele ehk kooseluseaduse praagile, aga Reinsalut ja IRLi sõimates saab udutada uppuvast parteipaadist, ehkki Reinsalu ja IRL on kooseluseaduse vastu olnud kogu aeg, ka juba kolm aastat tagasi, kui parteipaadil polnud häda veel midagi.

Mikseri kiunatus on siiski asjakohane, sest just tema oli see, kes juhtis sotse kooseluseaduse vastuvõtmise ajal. Tema oli ilma rakendusaktideta kooseluseaduse läbisuruja ja tema vastutab koos tolleaegsete Reformierakonna juhtidega selle seadusandliku praagi eest, mis riigikogus 2014. aasta sügisel kooseluseaduse nime all läbi suruti.

Mikseri eestvedamisel lubasid sotsid, et kooseluseaduse rakendusaktid võetakse riigikogus vastu juba enne seaduse jõustumist. See lubadus on siiani täitmata. Kolme aasta jooksul pole sotsid leidnud mingit lahendust iseenda tekitatud probleemile ja ilmselt ei üritagi seda teha.

Asi pole üldse selles, kas kooseluseadus on hea või halb ja kas riik peaks homopaaride kooselusid registreerima või mitte. Mitte ühtki seadust, ka kõige paremat, ei tohiks vastu võtta poolikuna, ilma rakendusaktideta, üksikute paragrahvide kaupa. Selles põhimõttes peaksid olema üksmeelel kõik riigikogus esindatud erakonnad, nii kooseluseaduse pooldajad kui ka vastased, aga just sellele seadusloomes nii olulisele põhimõttele otsustasid sotsid vilistada, kui nad 2014. aastal koos Reformierakonnaga riiki valitsesid.

Nüüd on selle praakseadusega hädas justiitsministeerium, kohtud ja paljud muud riigiasutused, ennekõike aga need inimesed, kes selle seaduse järgi püüavad oma elu korraldada. Peale kooselu registreerimise notari juures peavad nad ka seaduselünkade täitmiseks kohtuuksi kulutama. Kui nad ükskord tahavad oma kooselu lahutada, tuleb neil ilmselt uuesti kogu see kadalipp läbida.

Õnneks pole neid inimesi palju. Seaduseelnõu toetajad valetasid, et kooseluseadust vajab hädasti ka ligi 200 000 heteropaari. Tegelikult registreeritakse aastas mõnekümne homopaari ja ainult mõne üksiku heteropaari kooselu.

Sellegipoolest on raske pidada kooseluseaduse tühistamist parimaks mõtteks. See ei lahenda ühtki probleemi, vaid tekitab neid ainult juurde. Olgu kooselu registreerinud inimesi pealegi ainult kümneid või sadu, aga nad on oma kooselu registreerinud seaduslikult ning riik ei saa nende kooselu ja sellest tulenevaid õigusi ega kohustusi lihtsalt jalge alla tallata.

Parim lahendus oleks kooseluseadusele suurpuhastus teha, rookida sealt välja need sätted (lapsendamine, heteropaarid jms), mille tõttu jäi kooseluseadus omal ajal riigikogus vajaliku toetuseta ja mille tõttu ei leita praegu küllaldast toetust ka rakendusaktidele. Seda tööd peaksid kompromissi otsides tegema just sotsid kui praakseaduse autorid, kelle kohus on oma vead parandada. Aga selle asemel püüab sotside üks silmapaistvamaid poliitikuid koalitsioonipartneri sõimamisega oma vigadelt tähelepanu kõrvale juhtida.

Sotsid on EKRE-le kooseluseadusega üks kord juba suure teene teinud, aga tundub, et sellest pole midagi õpitud. Viimastel riigikogu valimistel kaotasid hääli nii sotsid, kes kooseluseadust läbi surusid, kui ka IRL, kes hääletas kooseluseaduse vastu. Ainus selge võitja sellest vastasseisust oli ja on ka edaspidi EKRE.