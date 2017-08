Haapsalu linnavalitsuse teated

Kehtestati detailplaneering

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 16.08.2017 korraldusega nr 488 kehtestati Rüütli 8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põigu lõik 1 ja 2 kruntide detailplaneering Haapsalu linnas.

Kehtestatud planeeringu alusel muudetakse hoonestatud elamukruntide ja Rüütli põigu lõikude 1 ja 2 kruntide omavahelisi piire, nii et põiktänav teenindab tänavaga külgnevaid krunte Rüütli 8, 8a, Promenaadi 18 ja Väike-Mere 7, kuid ei võimalda läbisõitu Promenaadi 16 krundile. Promenaadi 16 krundi juurdepääs on J. Poska tänavalt. Rüütli 8a ja Promenaadi 18 krundile on planeeritud ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused uute abihoonete ehituseks. Abihooned on planeeritud varem kruntidel asunud abihoonete asukohta. Planeeringuga on lahendatud sademevete juhtimine Väike-Mere tänaval asuvasse sademevete kanalisatsiooni. Parkimine on lahendatud elamukruntidel.

Kehtestatud planeering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu koostas projekteerimisbüroo Argepo OÜ. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused on esitatud planeeringu seletuskirja koosseisus.

Varem kruntidel kehtinud detailplaneeringud tunnistati kehtetuks.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu linnavalitsus võttis 16.08.2017 istungil korraldusega nr 487 vastu Kaluri tn 34, 34a kruntide detailplaneeringu.

Planeeritud on tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega krunt pindalaga 2268 m2, millele on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused mudasadama ehituseks koos vajalike hoonete, platside ja kaiga. Tootmismaa ja üldkasutatava maa sihtotstarbega 8877 m2 pindalaga krunt on kavandatud harrastuskalurite paatide hoidmiseks ja merele pääsuks ning avalikuks puhkealaks.

Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused, parkimisalad. Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitseala kaitsevööndis, holmide miljööalal.

Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 31. augustist 14. septembrini. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus