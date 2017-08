Fotogalerii: Okase galeriis avati Malle Leisi mälestusnäitus

Tarmo Õuemaa

Reedel avati Evald Okase muuseumis Malle Leisi loomingu näitus „Klassiku varju all”. Perenäituseks kavandatud näitusest sai mälestusnäitus, sest kunstnik suri möödunud kolmapäeval, 9. augustil.

„Lõplik näitusetööde valik on tehtud pärast seda uudist. Panime näituse üles ju eile ja see mõjutas valikut. Minu ja mu isa Villu Jõgeva osa muutus väiksemaks, kuigi me olime enne ka ema varjus,” ütles Malle Leisi tütar kunstnik Sandra Jõgeva.

Malle Leis (7.7.1940–9.8.2017) tuli Eesti kunsti 1960ndail rühmitusega ANK ’64. „Iga hea kunstnik on eriline. Malle Leis kahtlemata oli,” ütles kunstiajaloolane Mai Levin. „Jah, ta oli esimesi popstiili toojaid eesti kunsti, aga trendikas olemisest üksi on vähe.”

„Mallel oli väga ere stiil ja tema töödest ei saanud niisama lihtsalt keegi mööda,” sõnas Levin. „ANK pürgis tervikuna jõulise isikupärase stiili poole, mis oli igaühel neist, ja loomingulise vabaduse poole.”

Malle Leis ühendas popi ja loodusarmastuse. „Ta armastas loodust tõesti väga ja on seda palju kujutanud. Inimesed, kes armastavad vaadata rohkem seda, mida kujutatakse, kui kuidas kujutatakse, on vahel isegi öelnud, et ta kordab ennast – ikka needsamad puuviljad ja lilled. Aga ta kajastas kunstilise kujundi kaudu looduse tohutut mitmekesisust,” ütles Levin.

Sandra Jõgeva sõnul on näitusetööde valik tehtud nende Malle Leisi tööde hulgast, mis olid perekonna valduses. „Siia on toodud pilte päris suure varuga. Tahtsime, et siin näitusel oleks inimestele ka üllatusmomente,” ütles Jõgeva.

Fotod: Arvo Tarmula