Barcelonas sõitis veok rahva sekka ja tappis vähemalt 13 inimest

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Vähemalt 13 inimest hukkus ja üle kuuekümne sai vigastada, kui veok sõitis täna Hispaanias Barcelona kesklinnas jalakäijate sekka, vahendas ajaleht The Times.

Välisminister Sven Mikser mõistis Barcelonas toimunud terrorirünnaku hukka.

"Mõistame karmilt hukka selle jõhkra terrorirünnaku. Sellistel ebainimlikel rünnakutel ei ole kohta meie maailmas," ütles Mikser. "Avaldan siirast kaastunnet rünnakus kannatanute peredele ja lähedastele ning kogu Hispaania rahvale," lisas välisminister.

„Rahvusvaheline kogukond on korduvalt kinnitanud, et Euroopa ja meie kodanike julgeolek on meie jaoks prioriteediks ning nii see ka jääb. Me peame võitlema terrorismi vastu veelgi otsustavamalt ja tulemuslikumalt, et meie inimesed oleks kaitstud,“ ütles välisminister.

Välisministeerium ei ole saanud Hispaania ametkondadelt infot selle kohta, et eestlased oleks Barcelona kesklinnas toimunud rünnakus kannatada saanud.

Barcelonas viibivatel eestlastel soovitame vältida sündmuskohta ning jälgida kohalike ametivõimude korraldusi. Samuti palume Barcelonas viibivatel eestlastel anda lähedastele teada, kui nendega on kõik korras.