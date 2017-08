Täna algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine

Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, seega kuni 5. septembri kella 18-ni. Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb viis päeva varem, 31. augustil.

Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid. „Kõigis 79-s Eesti omavalitsuses oodatakse tänasest registreerimiseks esitamise avaldusi. Seega saame öelda, et valimistoimingud on alanud,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel kolmapäeval.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida. Selle aasta kohalikel valimistel on üheksa omavalitsust, kus on mitu ringkonda. „Meie käest on palju küsitud, mida kandideerimisavalduse esitamisel silmas pidada, kui vallas või linnas on näiteks kaks ringkonda. Kandideerida saab vaid ühes ringkonnas, kuid see ei pea olema tingimata ringkond, kus on registri alusel kandidaadi alaline elukoht,“ sõnas Vinkel.

Samuti tuleb meeles pidada, et valimisliit peab sõlmima seltsingulepingu, mis reguleerib liikmete omavahelisi suhteid. Lepingu näidis on saadaval valimiste veebilehel www.valimised.ee. „Seltsingulepingus midagi uut ei ole, see oli vajalik juba ka eelmiste, 2013. aasta valimiste eel. Kuid vajadusel jagavad selle kohta lisainfot valla- ja linnasekretärid,“ selgitas Vinkel.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 15. septembriks. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisringkonnas üles seatud kandidaatide vahel. Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril.