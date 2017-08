Politsei tabas kanepikasvataja (2)

Andrus Karnau

Kanep. ERAKOGU

Politsei jõudis vihje alusel jälile Ristil elavale kanepikasvatajale, kelle kodus sirgus 13 taime.

„Juuli lõpus tabasime kodaniku, kes kasvatas kodus kanepitaimi,” ütles Haapsalu politseijaoskonna vanemkomissar Vello Palmits.

Palmitsa sõnul oli Risti majapidamises 13 kanepitaime, mis olid 70 sentimeetrit pikad ega olnud jõudnud veel õitsema hakata.

„Ühelt kodanikult saime vihje, et ühes majapidamises võidakse kasvatada kanepit,” ütles Palmits.

Mõnutaimi kasvatas 30ndais mees. Taimed olid potis elumajas. Palmits ütles, et ei saa öelda, kuidas mees oma tegu põhjendas. „Arvata võib, et ta kasvatas endale, mitte müügiks,” ütles Palmits.

Mees on üle kuulatud, vahi all teda ei hoitud ja juba sama päeva õhtul pääses ta pärast ülekuulamist vabadusse. Need 13 kanepitaime viivad Risti mehe nüüd kohtu alla, teda ootab kriminaalkaristus, mis võib olla trahv või kuni viis aastat vangistust.

See oli esimene kanepikasvatus, mille politsei tänavu Läänemaal avastas. Palmitsa sõnul leidis politsei mullu samuti ühe kanepikasvatuse: Haapsalus endise naftabaasi maa-alal oli keegi taimed sirguma pannud. Politsei leidis vihje peale küll taimed, aga kasvataja jäigi leidmata. Palmitsa sõnul on selle juhtumi uurimine lõpetatud.