Paadivargad jäid bensiinijaamas vahele

Andrus Karnau

Hiiumaalt varastatud paadi sai politsei kätte ja tagastas omanikule. ERAKOGU

Eelmisel reedel avastas Noarootsis Riguldi külas elav Arvo, et tema kalapaat on kadunud. Lumivalge aerupaat oli aasta vana ja maksis umbes 1000 eurot.

Mees pani autole hääled sisse, et maakonnalinna Haapsallu sõita ja politseile avaldus kirjutada. Jõudnud Uuemõisa endise Statoili tankla juurde, märkas ta äkki, et tema lumivalge iludus seisab bensiinijaama juures paadihaagisel. Arvo helistas politseisse.

Haapsalu politseijaoskonna vanemkomissar Vello Palmits ütles, et patrullpolitseinikud ja veel kaks ametnikku sõitsid tanklasse, sest juba oli teada, et varastatud paadi juures on neljaliikmeline seltskond.

Politsei pidas arvatavad paadivargad kinni. Seltskond koosnes ühest naisest ja kolmest mehest, üks neist naise elukaaslane. Kõik neli on pärit Harjumaalt. Politsei ekspertiis tuvastas kõigil narkootikumide tarbimise jälgi. Palmitsa sõnul oli tegu kanepist kangema kraamiga.

Palmits ütles, et Riguldist varastatud paat tõsteti autohaagisele Pullapääl. Haagis oli arvatavail varastel renditud, seda vedas ühe seltskonnas olnud mehe töökohast, Harjumaa ehitusfirmast laenatud auto.

Paadi registrinumbrid olid maha kraabitud. Palmitsa sõnul võidi paat varastada juba päev varem, neljapäeval. Paadis oli „paar huvitavat asja”, kui kasutada kriminaalpolitseinik Palmitsa kõnepruuki. Üks huvitav asi oli arvatavasti Saaremaalt juulis varastatud kummipaat, teine aga paadimootor. Üks selline paadimootor võidi varastada juuli lõpus Hiiumaalt.

Nii et politsei esialgsel hinnangul said nad tänu valvsale paadiomanikule Uuemõisas kätte jõugu, kes oli juba pikemat aega mööda saari krattimas käinud.

Neljaliikmeline arvatav varaste seltskond veetis ühe öö politsei arestikambris ja sai eelmisel laupäeval politseimajast vabadusse. Paat on aga ikka veel politseis hoiul, nagu ka paadihaagist vedanud Fiati väike furgoon.

„Praegu on nad kahtlustatuna üle kuulatud vaid Riguldi paadi varguse pärast. Kas nad on seotud Hiiumaalt varastatud paadimootoritega, on veel vara öelda – pole tõestatud,” selgitas Palmits.

Palmits ütles, et arvatavail paadivargail oli juhtunu kohta oma selgitus, kuid politsei seda avaldada ei saa.

„Ma arvan, et neil [arvatavail varastel] polnud paadi ega mootoriga midagi peale hakata ja eesmärk oli need rahaks teha,” ütles Palmits.

On teada, et kaks nädalat tagasi läks Heltermaalt kaduma paat koos kolme paadimootoriga. Tõenäoliselt on üks mootor nüüd leitud, ülejäänud kahe kohta igasugune info puudub.

Nimelt kirjutas Kaidi Torjus juuli viimasel päeval Facebookis, et Heltermaa lähedalt on varastatud paat koos kolme võimsa mootoriga. Paat oli väljast roheline ja seest kollane. Teisipäeval teatas ta aga, et paat leiti Haapsalu lähedalt. Paat oli kive täis laotud ja uputatud. Tänu tähelepanelikule rannaelanikule leiti uputatud paat, tõsteti veest välja ja teisipäeval sõidutas politsei selle mandrilt Hiiumaale omanikule tagasi.

Kas asjalood võisid olla nii, et arvatavate kurjategijate seltskond sõitis Hiiumaalt varastatud paadiga Läänemaale, uputas selle, pani ühe selles olnud mootori Riguldis paadi külge ja sõitis sellega Pullapääle, polnud Palmits nõus kommenteerima.

Tänavu ei ole Läänemaal paate varem varastatud. 2014 varastati aga paadimootoreid.