„Kallis Mari“ teeb nädalavahetusel selle hooaja viimased sõidud (4)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

"Kallis Mari" Väiksel viigil. Foto Tarmo Õuemaa

Sel nädalavahetusel, 19. ja 20. augustil teeb aurupaat „Kallis Mari“ Väikesel viigil suve viimased sõidud. Koos Haapsalu suuremate sündmustega saab läbi ka aurupaadi hooaeg.

2017. aasta suvi on „Kallile Marile“ arvult juba neljas. Kui varem on huvilisi sõidutatud Tagalahel, siis sel hooajal tehti esimest korda sõite Väikesel viigil.

Aurupaadil töötava Roger Õiglase sõnul on Väike viik paadi jaoks kõige õigem koht. „Sellise väikese aluse jaoks on viik täpselt paraja suurusega. Samuti on inimesed meid sel suvel lihtsamini üles leidnud,“ lisas Õiglas.

Seni on sel hooajal huvisõitudel käinud kokku umbes 700 inimest. Lisaks kohalikele ja siseturistidele on aurupaadisõite teinud ka välismaalased. Kõige rohkem on paadimeeste sõnul sel aastal külastajate seas olnud venelasi, samuti on huvisõitudel käinud palju sakslasi. Veidi vähem on sõite tehtud soomlastele ning rootslastele. Kaugematest sellesuvistest külalistest jäid meelde jaapanlased, kelle jaoks puuküttel töötav aurupaat on tõeliselt eriline vaatamisväärsus. Nii kallist küttematerjali kui puit nende kodumaal lõbusõitudeks ei kasutata.

Jätkuvalt on aurupaadi vastu huvi tundnud ka kodumaise seriaali „Pilvede all“ meeskond. Selgi hooajal on mitu korda „Kalli Mari“ juures filmimas käidud.

Külalisi kostitatakse aurupaadil alati muhedate meremehejuttududega. Nii on paadimeestel varuks ka lugu sellest, miks aurupaat õigupoolest Väikesele viigile tõsteti. „Mullu suvel, kui veel Tagalahel sõitsime, juhtus paar korda, et käisime töö ajal salaja Rootsis ära. Ega see kauem aega võtnud kui 45 minutit üks ots. Et seda nalja enam ei juhtuks, pandi meid viigile kinni. Ei siit saa enam kusagile,“ naeravad mehed.

Aurupaadisõidud väljuvad Ehte tänava lõpus asuvalt paadisillalt laupäeval ja pühapäeval 12.00 – 17.00 igal täis- ja pooltunnil. Eelnev broneerimine pole vajalik. Sõit kestab u 20 minutit. Aurupaadis on 10 kohta.