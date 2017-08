Haapsalu noored püstitasid treeningväljaku

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Treeningväljaku trenažöör. Foto erakogu

Noorte omaalgatuse eestvedamisel tehti Haapsalu noorte huvikeskuse ette treeningväljak, mida saavad kasutada kõik inimesed.

“Treeningväljaku rajamise idee tekkis meil juba eelmise aasta suve lõpus. Nägime, et noortekeskuse ees on tühi koht, kuhu on sobilik luua treeningväljak. Kirjutasime Karl-Edward Uibo ja Emma Katariina Paajaneniga projekti Nopi Üles konkursile, kust saime vajaliku rahastuse,“ rääkis projektijuht Dan Taidla.

“Projekt on suunatud Haapsalu linna elanikele ning eelkõige noortele, kuid trenažöörid on sobilikud kasutamiseks nii lastele kui ka täiskasvanutele,” ütles projektijuhi abi Karl-Edward Uibo.

Sama projektifondi abil on loodi eelmine aasta ka Lihula noortemajja fotograafiaring.

“Meie eesmärk on panustada kogukonna vajadustesse ja lisaks propageerida ka tervislikku eluviisi,” sõnas Taidla. Ta lisas, et kui on olemas treeningväljak, siis ehk noored kasutavad ka vähem nutiseadmeid, sest tekib uus ja huvitav võimalus ennast liigutada värskes õhus.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõive valmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Lisainfo programmi kodulehelt: www.facebook.com/nopiules