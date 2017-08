Piiskopilinnus sai raudrüüoksjonilt üle kolme tuhande euro

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Piiskopilinnus läheb pea kaheks aastaks kinni. Foto SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid

Pühapäeval, 20. augustil on Haapsalu piiskopilinnuse muuseum viimast päeva külastajatele avatud. Seejärel teeb muuseum läbi põhjaliku uuenduskuuri, et avada uksed taas 2019. aastal. Laupäeval müüs muuseum oksjonil vana ekspositsiooni ülejääke ja teenis 3015 eurot.

„Augusti lõpus on plaanis muuseumi esemed linnusest välja kolida, et teha ruumi algavatele ehitustöödele,“ ütles linnuse juhataja Kaire Tooming. „Selle asemel, et hulk meile mittevajalikke asju lihtsalt ära visata või kuhugi seisma jätta, korraldasime möödunud laupäeval lõbusa väljamüügi. Muude esemete hulgas leidsid endale uued omanikud näiteks raudrüüde koopiad ja ka piletikiosk. Kokku teenis muuseum oksjonil 3015 eurot, mis on suureks abiks linnuse lõunakülje varisenud müüri taastamisel,“ selgitas Tooming.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid sai toetust Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, et avada 2019. aastal Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuses aastaringselt kasutatav keskaja ajalugu käsitlev tegevusmuuseum-külastuskeskus. Muuseumisse luuakse atraktiivne ja aktiivset osalemist pakkuv ekspositsioon, mis võimaldab läbi viia temaatilisi meelelahutusliku ja hariva sisuga keskaja kultuuri ning kombestikku tutvustavaid programme.

Septembrikuus, enne suuremaid ehitustöid on piiskopilinnuses plaanis läbi viia arheoloogilised kaevamised praeguse piletikioski kohal, kuhu on kavas rajada uus külastuskeskus.

Sel nädalal on Haapsalu piiskopilinnus külastajatele avatud iga päev 10.00 – 18.00.