Merle Mäesalu pärib Peeter Vikmanilt kõnniteede kohta aru

Lemmi Kann

Peeter Vikman. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnavolinik Merle Mäesalu saatis aselinnapea Peeter Vikmanile arupärimise, kus tahab teada, kuidas on korraldatud töö ja jaotatud tööülesanded ning vastutus linnavalitsuse ja Haapsalu Linnahoolduse OÜ vahel Haapsalu linna kõnniteede korrashoiu tagamisel.

„Haapsalu linna kõnniteed on väga korrast ära. Ma ei räägi sellest, et need on auklikud, vaid need on hooldamata,“ rääkis Mäesalu.

Teema sai alguse ühe linnakodaniku pöördumisest, kes juhtis tähelepanu, et kõnniteedel ja nende äärtes on talvise teehoolduse jäägid – kruusa ja muud sodi. Ka on mitmel pool hoonete seinte äärtest välja kasvamas umbrohupuhmad ja osade hoonete esine piinlikult tihti prügi täis.

Kõnniteede hooldamisega tegeleb Haapsalu Linnahooldus ja Mäesalu pöördus juhatuse liikme Alo Lõpsi poole, et teemas selgust saada. „Suur küsimus, mis mind pärast seda ajendas arupärimist tegema, on arusaamine, et antud küsimuses puudub süsteemne lähenemine ja selge arusaamine, millised tööd kuuluvad linnahoolduse kohustuste hulka ja millised mitte,“ selgitas Mäesalu.

„Ma võtan Sirli Vaksmanni (Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja – toim.) käest lepingu ja hakkan lugema, mis seal kirjas on,“ ütles aselinnapea Peeter Vikman vastuseks Lääne Elule küsimusele. „Sealt saab vastuse arupärimisele. Aga sisuliselt tuleks vaadata sama moodi nagu kodus – mis vaja teha on, selle teed ära. Kui umbrohi turritab kuskilt seina vahelt välja, siis tuleb sellega midagi ette võtta, kui on kole vaadata,“ rääkis Vikman.

„Laps teeb siis, kui ema ütleb. Täiskasvanud inimene ei oota, et ema ütleks, vaid teeb ära,“ tõi aselinnapea näite ja nentis, et Haapsalus linnas ei ole kojameestega lood eriti head.

Ametliku vastuse andmiseks on Vikmanil aega vastata 23. augustini.